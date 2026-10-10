A qué hora empieza el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán
La banda de rock tiene este sábado una nueva presentación en el Hipódromo de San Miguel, que contará con transmisión en vivo por redes sociales.
La cuenta regresiva llegó a su fin y la expectativa del mundo ricotero está en su punto máximo. Este sábado, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentarán en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán en lo que promete ser una noche histórica.
Para que ningún fanático se quede afuera —ya sea desde el predio o desde sus casas—, la banda confirmó oficialmente los horarios y la modalidad de transmisión del concierto.
A qué hora arranca el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán
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Inicio de la transmisión en vivo: A partir de las 20:30 horas (hora argentina).
Dónde verlo: De forma completamente libre y gratuita a través del canal oficial de YouTube de la banda.
"Este sábado, transmisión en vivo por Youtube del concierto que brindaremos en San Miguel de Tucumán. Sera de forma gratuita a través de nuestro canal, a partir de las 20:30hs (hora Argentina) Para quienes vengan al hipódromo, hoy por la tarde estaremos realizando un posteo, indicando de manera detallada todos los accesos y cuestiones generales que hacen al show”, anunciaron desde la agrupación mediante sus redes sociales.
Por su parte, los miles de seguidores que coparán el Hipódromo tucumano aguardan la habilitación definitiva de las puertas. Desde la organización recordaron estar atentos a las redes oficiales durante la tarde, donde se publicará el mapa detallado con los accesos, calles cortadas y recomendaciones de ingreso para agilizar la llegada al predio y vivir la fiesta con total seguridad.
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