A qué hora empieza el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán

A qué hora arranca el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán

Inicio de la transmisión en vivo: A partir de las 20:30 horas (hora argentina) .

Dónde verlo: De forma completamente libre y gratuita a través del canal oficial de YouTube de la banda.

"Este sábado, transmisión en vivo por Youtube del concierto que brindaremos en San Miguel de Tucumán. Sera de forma gratuita a través de nuestro canal, a partir de las 20:30hs (hora Argentina) Para quienes vengan al hipódromo, hoy por la tarde estaremos realizando un posteo, indicando de manera detallada todos los accesos y cuestiones generales que hacen al show”, anunciaron desde la agrupación mediante sus redes sociales.