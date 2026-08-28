Grosero error en Gran Hermano: pusieron el programa de Vero Lozano en la casa y Yipio vio a su novio.

Segundos después, la transmisión fue interrumpida, aunque para ese momento los participantes ya habían alcanzado a observar parte del contenido. El episodio se produjo apenas un día después de que la hija de Yipio estuviera en el D.A.R conversando con su mamá con motivo de su cumpleaños número 18.

La pregunta de Luana tras el inesperado descuido en Gran Hermano

El error no terminó allí. Una vez que se apagaron las imágenes, los participantes intentaron reconstruir qué había aparecido en pantalla y Luana quiso saber exactamente qué había alcanzado a ver Yipio. En otro video que comenzó a circular rápidamente por las redes sociales, la participante le preguntó si Hansen, su último romance dentro de la casa, también había aparecido durante la inesperada emisión.

“¿Estás mintiendo, no? ¿Estaba Hansen? ¿Adónde? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo estaba él?”, lanzó Luana entre la sorpresa y la incredulidad.

Qué dijo la pareja de Yipio fuera de Gran Hermano

El fragmento que llegó accidentalmente a las pantallas de la casa tenía un dato que podía resultar especialmente relevante para el desarrollo del juego. La pareja de Yipio había participado de Cortá por Lozano para impulsar una campaña a favor de la uruguaya y pedir votos contra Pincoya.

Aunque por la distancia de la cámara Yipio no habría podido distinguir con claridad todo lo que decía su pareja, el móvil completo ya había sido emitido y posteriormente comenzó a viralizarse en X.

Durante su aparición, el hombre explicó cómo planeaba movilizar a los seguidores de la participante de cara a la competencia.

"Haciendo campaña a favor de ella, quiero que vayan contra Pincoya. Mañana, desde mi TikTok, voy a hacer un live para recaudar fondos, juntar votos. Van a venir unas personitas muy especiales. Vamos a estar divirtiéndonos, así que los invito", expresó.

El insólito error generó rápidamente repercusiones entre los seguidores de Gran Hermano, especialmente porque durante algunos instantes los jugadores tuvieron acceso a imágenes provenientes del exterior.

En el caso de Yipio, además de la emoción por reencontrarse inesperadamente con su hija y su pareja a través de la pantalla, el episodio dejó abierta la discusión sobre cuánta información pudo haber obtenido antes de que la transmisión fuera cortada.