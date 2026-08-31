Quién se queda afuera de la final de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

En este sentido, Pabloschi volvió a ser consultado. El referente en redes sociales del reality show de Telefe volvió a lanzar su pronóstico, que nunca falla: "Pincoya 46%, Yipio 42%", indicó el tuitero más conocido por los fans de Gran Hermano, dejando en claro que la votación de esta noche estará sumamente peleada.

La gala de esta noche no solo definirá quién abandona la casa a metros de la gran final, sino que reconfigurará por completo la convivencia y las alianzas de los sobrevivientes. Con las valijas listas y los nervios al límite, la suerte de Yipio y Pincoya queda definitivamente en manos del público.