Quién se queda afuera de la final de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Gran Hermano Generación Dorada enfrenta esta noche su última placa con voto negativo: todo parece inclinarse a un nuevo y picante versus.
La tensión dentro de la casa más famosa del país alcanzó su punto de ebullición. Este lunes, Gran Hermano Generación Dorada vive una jornada determinante con la resolución de la última placa de votación negativa de la temporada. Al ser la última oportunidad en la que el público vota para expulsar directamente a un participante antes de entrar en la recta final del reality de Telefe, el margen de error para los nominados es absolutamente nulo.
Cabe señalar que, si bien Charlotte Caniggia y Mariela Prieto están entre las nominadas, todas las miradas y las encuestas previas apuntan a un duelo mano a mano de alto voltaje entre dos de las figuras más potentes de la edición: Yipio Pintos y Jennifer "Pincoya" Galvarini. Ambas participantes han construido caminos caracterizados por la confrontación directa, el carisma sin filtro y un juego que divide aguas en la audiencia.
Hay que destacar que Yipio y Pincoya caminan ahora por veredas opuestas, luego de ser "aliadas" durante un tiempo. El corte total entre ambas tuvo lugar luego de que la chilena obtuviera el liderazgo semanal y salvara a Solange Abraham de la última placa negativa, algo que mantiene a salvo de cara a la final.
Ante esto, la comediante uruguaya explotó y consideró una "traición" lo sucedido, razón por la cual los fandoms de ambas decidieron declararse la guerra.
Quién se queda afuera de la final de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
La modalidad de voto negativo juega un rol crucial en esta gala. A diferencia del voto positivo —donde premia la fidelidad de los fans—, aquí el nivel de rechazo que genera cada jugador es el factor determinante. En las últimas horas, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla con unificaciones de votos masivas organizadas por los fandoms de ambos lados para inclinar la balanza.
En este sentido, Pabloschi volvió a ser consultado. El referente en redes sociales del reality show de Telefe volvió a lanzar su pronóstico, que nunca falla: "Pincoya 46%, Yipio 42%", indicó el tuitero más conocido por los fans de Gran Hermano, dejando en claro que la votación de esta noche estará sumamente peleada.
La gala de esta noche no solo definirá quién abandona la casa a metros de la gran final, sino que reconfigurará por completo la convivencia y las alianzas de los sobrevivientes. Con las valijas listas y los nervios al límite, la suerte de Yipio y Pincoya queda definitivamente en manos del público.
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