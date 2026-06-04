A qué hora y cómo ver en vivo los Martín Fierro de Portales Web

Según detallaron desde la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), la premiación contará con un total de 33 categorías. Los ganadores de cada terna se definirán estrictamente mediante el voto de los miembros de la entidad, reconociendo el abanico técnico y creativo de la industria a través de distinciones que abarcan: