A qué hora y cómo ver en vivo los Martín Fierro de Portales Web
Con minutouno.com como uno de los nominados, este jueves se lleva a cabo la ceremonia de los Martín Fierro de Portales Web.
El periodismo digital argentino vive su gran noche este jueves 4 de junio con la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Portales Web. La prestigiosa gala tiene como objetivo galardonar a las mejores producciones, plataformas y coberturas del ecosistema online correspondientes al año 2025.
En esta nueva entrega, minutouno.com pisa fuerte como uno de los principales nominados en la codiciada terna de "Mejor portal de información general", una distinción que llega en el marco de las celebraciones por sus dos décadas de trayectoria en el sector.
Según detallaron desde la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), la premiación contará con un total de 33 categorías. Los ganadores de cada terna se definirán estrictamente mediante el voto de los miembros de la entidad, reconociendo el abanico técnico y creativo de la industria a través de distinciones que abarcan:
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Sitios de noticias e información general.
Columnistas destacados de plataformas nativas digitales.
Documentales diseñados exclusivamente para la web.
Avisos y campañas publicitarias online.
Horario, conducción y transmisión en vivo de los Martín Fierro de Portales Web
La ceremonia oficial que se lleva a cabo en el Goldencenter de Parque Norte se lleva a cabo desde las 21:00 y contará con la transmisión en vivo a través de Infobae. La conducción del evento principal estará a cargo de la dupla compuesta por Julieta Prandi y Nacho Girón.
Para los amantes del color y las tendencias, la previa del evento incluirá la clásica alfombra roja, que iniciará un rato antes bajo la conducción de los periodistas de espectáculos Paula Varela y Guido Záffora, encargados de recibir a las máximas figuras del ámbito digital del país.
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