A qué hora es hoy domingo la gala de Gran Hermano y qué pasará

Como hoy no habrá gala de eliminación, el reality conducido por Santiago del Moro sufrirá algunas modificaciones. Esta noche, el conductor revelará diez nombres de los ex jugadores que se quedan en el camino, ya que no tienen la suficiente cantidad de votos.

Una vez que esta información se conozca, quedará conformada la placa final y este lunes los dos más votados por la gente ingresarán a la casa.

Cabe destacar que el domingo 16 volverán las galas de eliminación tradicionales, pero esta vez serán dos los que abandonarán la casa por decisión de la gente.

A qué hora y cómo ver en vivo la gala de Gran Hermano

La gala de Gran Hermano se podrá ver este domingo desde las 22:15, bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

Qué jugadores siguen en competencias por los Golden Tickets

Durante toda la semana, Santiago del Moro fue anunciando los nombres de los que no habían recibido tantos votos y así achicar la placa de postulantes para volver. Hasta el momento, los que siguen con chances son:

Alan

Andrea

Bigari

Brian

Cara

Claudio

Emma

Flor

Furia

Giuliano

Hernán

Jenifer

Keila

Luca

Manzana

Martu

Maxi

Petrona

Renato

Rosina