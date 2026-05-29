Reabrió el histórico Teatro Santa María con una gran celebración
El histórico Teatro Santa María reabrió sus puertas con una gala que reunió a figuras como Mario Pergolini, Carlos Tévez, Mora Godoy, entre otros.
El Teatro Santa María vivió una noche histórica con su esperada reinauguración. El emblemático espacio cultural volvió a abrir sus puertas en un evento que reunió a reconocidas figuras del espectáculo, el periodismo, el deporte y la cultura, marcando así el inicio de una nueva etapa para una de las salas más representativas de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los invitados que participaron de la celebración estuvieron Mario Pergolini, Carlos Tevez, Toti Pasman, Pablo Alarcón, Barbi Simons, Patricia Palmer, Héctor Cavallero y Marcelo de Bellis, además de numerosas personalidades vinculadas al ámbito artístico y cultural.
La velada comenzó en el renovado hall de entrada, donde los asistentes pudieron recorrer las instalaciones y celebrar la recuperación de un espacio con una profunda tradición dentro de la escena porteña.
Más tarde, la actividad se trasladó a la sala principal, que cuenta con capacidad para 300 espectadores. Allí tuvo lugar una propuesta artística especialmente preparada para la ocasión. La Orquesta Ensamble Aeropuertos Argentina fue la encargada de aportar el marco musical de la noche, mientras que la reconocida bailarina Mora Godoy cautivó al público con una destacada exhibición de tango.
Ubicado en una zona estratégica de la ciudad, de fácil acceso y rodeado de una intensa actividad cultural, el Teatro Santa María se prepara para volver a recibir espectadores con una programación que buscará combinar calidad artística, diversidad y propuestas para distintos públicos.
Con una historia que se remonta a mediados del siglo XX, entre las décadas de 1930 y 1950, el teatro supo consolidarse como uno de los espacios culturales más importantes de Buenos Aires. A lo largo de los años fue considerado la cuna del jazz en la Argentina y recibió sobre su escenario a grandes referentes de la cultura nacional, entre ellos Les Luthiers.
Su imponente arquitectura de estilo neoclásico, caracterizada por pilastras, capiteles y grandes óleos decorativos, lo convirtió en un ícono de la vida artística porteña y en un lugar de referencia para generaciones de espectadores.
Con su reapertura, el Teatro Santa María recupera un lugar destacado dentro del circuito cultural de la ciudad y renueva su compromiso con el arte, la música y las expresiones escénicas que marcaron su historia.
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