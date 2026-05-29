Reabrió el histórico Teatro Santa María con una gran celebración

Ubicado en una zona estratégica de la ciudad, de fácil acceso y rodeado de una intensa actividad cultural, el Teatro Santa María se prepara para volver a recibir espectadores con una programación que buscará combinar calidad artística, diversidad y propuestas para distintos públicos.

Carlitos Tevez en el Teatro Santa María

Con una historia que se remonta a mediados del siglo XX, entre las décadas de 1930 y 1950, el teatro supo consolidarse como uno de los espacios culturales más importantes de Buenos Aires. A lo largo de los años fue considerado la cuna del jazz en la Argentina y recibió sobre su escenario a grandes referentes de la cultura nacional, entre ellos Les Luthiers.

Su imponente arquitectura de estilo neoclásico, caracterizada por pilastras, capiteles y grandes óleos decorativos, lo convirtió en un ícono de la vida artística porteña y en un lugar de referencia para generaciones de espectadores.

Con su reapertura, el Teatro Santa María recupera un lugar destacado dentro del circuito cultural de la ciudad y renueva su compromiso con el arte, la música y las expresiones escénicas que marcaron su historia.