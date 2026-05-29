Cultura Profética vuelve a la Argentina con dos shows y adelanta su nueva etapa musical
La banda puertorriqueña regresará a la Argentina con shows en Buenos Aires y Córdoba, donde repasará sus clásicos y adelantará canciones de su nuevo álbum.
La banda puertorriqueña se presentará en septiembre en Buenos Aires y Córdoba con un recorrido por sus clásicos y nuevas canciones.
Cultura Profética confirmó su regreso a la Argentina con dos conciertos que prometen reunir la esencia de una de las bandas más influyentes de la música alternativa en español. El grupo puertorriqueño volverá al país luego del éxito de su última presentación en Buenos Aires durante 2024 y se reencontrará con sus seguidores en dos noches especiales cargadas de clásicos y novedades.
La primera presentación tendrá lugar el 18 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, mientras que el segundo show será el 19 de septiembre en el Quality Espacio de Córdoba. Las entradas para ambos conciertos ya se encuentran a la venta.
La visita marcará además el inicio de una nueva etapa para la agrupación, que aprovechará estos recitales para compartir en vivo parte del material de su próximo álbum de estudio, previsto para 2026.
“Argentina siempre ha sido un país que nos hace sentir como si estuviéramos en casa, y estamos felices de regresar para compartir con nuestra familia extendida y cantar nuestros clásicos y nuestra nueva propuesta y disfrutar de una noche inolvidable”, expresó Willy Rodríguez, fundador, cantante y bajista de la banda.
Durante los conciertos, el público podrá volver a escuchar algunas de las canciones más representativas de su trayectoria, entre ellas “La Complicidad”, “Ilegal” y “Saca, Prende y Sorprende”, temas que consolidaron a Cultura Profética como una referencia ineludible del reggae y la música alternativa latinoamericana.
Con una formación integrada por 11 músicos, el grupo lleva casi tres décadas recorriendo escenarios de todo el mundo. Desde su creación en 1996 en San Juan de Puerto Rico, logró construir una identidad propia combinando reggae roots, jazz, bossa nova y rock, siempre acompañados por letras con fuerte contenido social y espiritual.
Su primer trabajo discográfico, Canción de Alerta, fue grabado en Jamaica y publicado en 1998, sentando las bases de un estilo que con el tiempo se convirtió en una marca registrada. Años más tarde, el álbum M.O.T.A. les permitió alcanzar una proyección internacional gracias a canciones que se transformaron en himnos para sus seguidores.
La trayectoria de Cultura Profética también fue reconocida por la industria musical. En 2020 obtuvieron el Latin GRAMMY al Mejor Álbum de Música Alternativa y recibieron además una nominación al GRAMMY® por su producción Sobrevolando.
A lo largo de los años compartieron proyectos con artistas de gran prestigio como John Legend, Rawayana, Vicente García, Greeicy, Flor de Toloache, Vicentico, Los Fabulosos Cadillacs y Calle 13, entre otros.
Con seis discos de estudio editados y un séptimo trabajo en camino, Cultura Profética se prepara para volver a la Argentina y reafirmar el vínculo especial que mantiene con un público que los acompaña desde hace años.
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