Cultura Profética vuelve a la Argentina con dos shows y adelanta su nueva etapa musical

Durante los conciertos, el público podrá volver a escuchar algunas de las canciones más representativas de su trayectoria, entre ellas “La Complicidad”, “Ilegal” y “Saca, Prende y Sorprende”, temas que consolidaron a Cultura Profética como una referencia ineludible del reggae y la música alternativa latinoamericana.

Con una formación integrada por 11 músicos, el grupo lleva casi tres décadas recorriendo escenarios de todo el mundo. Desde su creación en 1996 en San Juan de Puerto Rico, logró construir una identidad propia combinando reggae roots, jazz, bossa nova y rock, siempre acompañados por letras con fuerte contenido social y espiritual.

Cultura Profética

Su primer trabajo discográfico, Canción de Alerta, fue grabado en Jamaica y publicado en 1998, sentando las bases de un estilo que con el tiempo se convirtió en una marca registrada. Años más tarde, el álbum M.O.T.A. les permitió alcanzar una proyección internacional gracias a canciones que se transformaron en himnos para sus seguidores.

La trayectoria de Cultura Profética también fue reconocida por la industria musical. En 2020 obtuvieron el Latin GRAMMY al Mejor Álbum de Música Alternativa y recibieron además una nominación al GRAMMY® por su producción Sobrevolando.

A lo largo de los años compartieron proyectos con artistas de gran prestigio como John Legend, Rawayana, Vicente García, Greeicy, Flor de Toloache, Vicentico, Los Fabulosos Cadillacs y Calle 13, entre otros.

Con seis discos de estudio editados y un séptimo trabajo en camino, Cultura Profética se prepara para volver a la Argentina y reafirmar el vínculo especial que mantiene con un público que los acompaña desde hace años.