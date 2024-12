A qué hora es la gala de Gran Hermano y cómo ver en vivo

Cabe destacar que, en esta oportunidad, el politólogo cordobés tenía la posibilidad de auto-fulminarse (otra de las novedades de esta edición), pero eligió no correr el riesgo en placa nuevamente, lo que le valió numerosas críticas en redes sociales. Además, le dio inmunidad a Giuliano "Nano" Vaschetto, quien no parece jugar enteramente del bando del cordobés, pero él no lo sabe.

Tras un fuerte ida y vuelta con Brian, el vendedor ambulante que ingresó al reality, Ulises deberá tomar una importante decisión este jueves: ¿a quién salvará y a quién subirá a placa? Entre sus "aliadas", se encuentran nominadas Sandra Priore, Jenifer Lauría y Chiara Mancuso, por lo que se cree que alguna de ellas podría ser salvada hoy por el cordobés. Con respecto a quién enviar al voto telefónico, se especula que el politólogo irá por algún miembro del grupo al que pertenece Santiago, su archi-enemigo.

Quiénes son los nominados de esta semana

Brian, sancionado por Gran Hermano (no puede ser salvado)

Santiago, fulminado por el líder (no puede ser salvado)

Andrea, fulminada por el líder (no puede ser salvada)

Luz

Chiara

Sandra

Luciana

Jenifer

A qué hora y cómo ver en vivo la gala de nominación de Gran Hermano 2025

La gala de Gran Hermano se puede ver desde las 21:45, bajo la conducción de Santiago del Moro. Lo podés ver por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

