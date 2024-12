El nuevo y picante cruce entre Brian y Ulises en Gran Hermano

“La primera gala para no irse dijo que de su lado iba a haber picanteadas todo el tiempo y nada... Quiero preguntarle qué es lo picante que hizo en la casa, que él se siente picante dentro de la casa”, comenzó diciendo.

En ese momento, el cordobés lo interrumpió y lanzó: “No me hace falta responder preguntas por qué no estoy en un juicio ni en un tribunal”.

“Creo que fue la persona que vino y en el mismo día hizo tres juegos hablando de culo, pito y teta y eso no me parece nada picante”, añadió Brian.

Lejos de terminar, el vendedor ambulante continuó: “Después, con la salida de Delfina, le quería preguntar si él tenía un problema en el lagrimal porque no se le cayó una lágrima. Le quería preguntar por qué finge llorar cuando no lo siente, o por ahí lo siente, pero no le salen las lágrimas. Es algo que me gustaría que aclare”.

Ulises vs Brian ¿Qué está pasando entre ambos?



Quiénes son los nominados de esta semana en Gran Hermano

En medio de una gala de nominación bastante picante, los participantes ingresaron al confesionario para dar su voto y armar la placa de esta semana, para que la gente pueda jugar su papel y el próximo domingo decidan a quién eliminar.

Los nominados de esta semana y que deberán enfrentarse al voto telefónico son del domingo son: