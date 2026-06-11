Trueno y Milo J estrenaron el videoclip de "Pumas", el éxito de TURR4ZO

Una metáfora sobre las raíces y la resistencia

Con tomas en blanco y negro que evocan registros infrarrojos, el video construye una narrativa que gira alrededor de quienes trabajan y luchan lejos de los reflectores.

A través de un juego constante entre lo visible y lo oculto, la producción retrata a personas que avanzan en silencio frente a las dificultades, con la misma determinación que caracteriza a los felinos que dan nombre a la canción.

Visualmente, la propuesta alterna entre planos cerrados y tomas abiertas, mostrando a TRUENO y Milo J mirando directamente a cámara y rompiendo la cuarta pared. El resultado es una metáfora sobre la identidad, el sentido de pertenencia y la construcción de un camino propio.

“PUMAS” se consolidó rápidamente como el tema más escuchado de TURR4ZO, acumulando más de 20 millones de reproducciones en plataformas digitales. Además, la canción incorpora referencias a grandes figuras de la música popular argentina. Entre ellas, la obra de Facundo Cabral y un sample de “Cuando Llora Mi Guitarra”, interpretada por Chaqueño Palavecino.

El estreno llega en un momento especialmente destacado para TRUENO. Hace apenas unas semanas fue uno de los grandes protagonistas de los Premios Gardel, donde obtuvo cuatro estatuillas, incluyendo dos reconocimientos por “Gil”, su anterior colaboración junto a Milo J, distinguida como Mejor Colaboración Urbana y Mejor Canción Hip Hop/Rap.

Lanzado el 24 de abril, TURR4ZO se convirtió en el proyecto más ambicioso de la carrera del artista. El álbum logró debutar en el puesto número cuatro del ranking Top Global Albums Debut de Spotify y ya supera las 100 millones de reproducciones a nivel mundial.

Mientras tanto, TRUENO se prepara para llevar este nuevo repertorio a los escenarios internacionales. El próximo 20 de junio iniciará el “TURR4ZO World Tour” en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, donde compartirá cartel con la histórica banda británica Gorillaz.

La gira también incluirá presentaciones en Japón, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, reafirmando el crecimiento global de uno de los artistas argentinos más influyentes de la actualidad.