Trueno y Milo J estrenaron el videoclip de "Pumas", el éxito de TURR4ZO
Con una fuerte carga simbólica, el video aborda la migración, las raíces y el esfuerzo silencioso de miles de personas.
TRUENO continúa expandiendo el universo de TURR4ZO, su más reciente trabajo discográfico, y este jueves presentó el videoclip oficial de “PUMAS”, la colaboración junto a Milo J que se convirtió en una de las canciones más destacadas del álbum.
La producción audiovisual acompaña una composición atravesada por una fuerte mirada social. En la canción, el rapero argentino pone el foco en la experiencia migrante, una realidad compartida por miles de familias latinoamericanas que buscan construir un futuro lejos de sus lugares de origen.
Grabado en Buenos Aires, el videoclip fue dirigido por Clemente Bruzzone y Agustín Puente, integrantes de The Movement, quienes apostaron por una estética oscura y cinematográfica para reforzar el mensaje de la canción.
Las imágenes muestran a TRUENO y Milo J en un descampado durante la noche, rodeados de sombras y luces tenues, en una propuesta visual inspirada en el comportamiento de los pumas, animales que suelen desarrollar gran parte de su actividad durante la madrugada.
Una metáfora sobre las raíces y la resistencia
Con tomas en blanco y negro que evocan registros infrarrojos, el video construye una narrativa que gira alrededor de quienes trabajan y luchan lejos de los reflectores.
A través de un juego constante entre lo visible y lo oculto, la producción retrata a personas que avanzan en silencio frente a las dificultades, con la misma determinación que caracteriza a los felinos que dan nombre a la canción.
Visualmente, la propuesta alterna entre planos cerrados y tomas abiertas, mostrando a TRUENO y Milo J mirando directamente a cámara y rompiendo la cuarta pared. El resultado es una metáfora sobre la identidad, el sentido de pertenencia y la construcción de un camino propio.
“PUMAS” se consolidó rápidamente como el tema más escuchado de TURR4ZO, acumulando más de 20 millones de reproducciones en plataformas digitales. Además, la canción incorpora referencias a grandes figuras de la música popular argentina. Entre ellas, la obra de Facundo Cabral y un sample de “Cuando Llora Mi Guitarra”, interpretada por Chaqueño Palavecino.
El estreno llega en un momento especialmente destacado para TRUENO. Hace apenas unas semanas fue uno de los grandes protagonistas de los Premios Gardel, donde obtuvo cuatro estatuillas, incluyendo dos reconocimientos por “Gil”, su anterior colaboración junto a Milo J, distinguida como Mejor Colaboración Urbana y Mejor Canción Hip Hop/Rap.
Lanzado el 24 de abril, TURR4ZO se convirtió en el proyecto más ambicioso de la carrera del artista. El álbum logró debutar en el puesto número cuatro del ranking Top Global Albums Debut de Spotify y ya supera las 100 millones de reproducciones a nivel mundial.
Mientras tanto, TRUENO se prepara para llevar este nuevo repertorio a los escenarios internacionales. El próximo 20 de junio iniciará el “TURR4ZO World Tour” en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, donde compartirá cartel con la histórica banda británica Gorillaz.
La gira también incluirá presentaciones en Japón, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, reafirmando el crecimiento global de uno de los artistas argentinos más influyentes de la actualidad.
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