Luz Gaggi: el viaje emocional detrás de "Mientras busco la gloria" y el disco más honesto de su carrera

La artista reconoció que esa canción aborda pensamientos incómodos que muchas personas experimentan, pero pocas veces verbalizan. Por eso considera que exponerlos fue uno de los mayores desafíos del álbum.

“Soy el Barón también tiene su cuota de desnudez”, agregó sobre otro de los temas que la muestran desde un lugar especialmente vulnerable.

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Cuando la música contradice las emociones

Uno de los aspectos más interesantes de Mientras busco la gloria es el contraste entre algunas letras cargadas de emociones complejas y una producción luminosa, repleta de ritmos pop, funk y melodías pegadizas.

Lejos de ser una casualidad, esa dualidad fue una decisión que surgió durante el proceso creativo junto a Cachorro López.

“Yo iba al estudio así con toda la penita y la lagrimita del mundo y Cachorro me decía: ‘Vamos a hacer acordes alegres’”, recordó entre risas.

El resultado fue un álbum que transforma los momentos difíciles en canciones llenas de energía. “Había letras capaz un poco más pesadukis pero con ritmos así como más arriba”, resumió.

El momento más vulnerable del disco

Si hay una canción que representa el punto más íntimo del álbum, esa es Sin Voz. Allí, Luz decidió detener por un instante el impulso optimista de la obra para mostrarse tal como estaba atravesando ese momento.

“Es como la parte en la que blanqueo que no estoy tan bien”, explicó.

Y profundizó: “No quiero ser careta con esto y quiero realmente aclarar que no estoy tan bien”.

La frase resume una de las búsquedas centrales del disco: la necesidad de construir una narrativa sincera, lejos de las apariencias o de la obligación de mostrarse fuerte todo el tiempo.

Luz Gaggi

Cachorro López, compañero de ruta

El vínculo con Cachorro López fue clave durante todo el proceso. Más allá de la producción musical, ambos construyeron una relación de confianza que terminó potenciando el resultado final.

“A veces yo era su terapeuta, a veces él era mi terapeuta. Capaz necesitábamos un terapeuta”, bromeó.

Sin embargo, cuando define lo que significó compartir este camino con él, la respuesta es contundente: “La convivencia con Cachorro fue de aprendizaje puro”.

Un álbum pensado para el escenario

Con el disco ya disponible, la próxima parada será el vivo. Y si algo tiene claro Luz Gaggi es que cada canción fue concebida imaginando también cómo sonaría frente al público.

“Mi cabeza es como que se divide y dice: listo, hago esto en el estudio y también pensar cómo lo voy a hacer en vivo me parece algo hermoso”, contó.

Por eso ya tiene la mirada puesta en el show que dará el próximo 7 de agosto en Vórterix, donde presentará oficialmente Mientras busco la gloria. “Va a estar muy fabuloso. Los espero a todos”, prometió.

Y quizás esa palabra, "fabuloso", sea también una buena manera de describir el presente que atraviesa. Un momento en el que las dudas, las caídas y las inseguridades dejaron de ser obstáculos para convertirse en canciones.