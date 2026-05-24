Explota el video de Jennifer López en Manhattan por su actitud de diva: ¿qué hizo?
La cantante se volvió viral por un video difundido en redes sociales donde se la ve esperar que una calle se despejara en su totalidad antes de caminar.
La icónica artista internacional Jennifer López se convirtió nuevamente en el centro de todas las miradas y encendió las interacciones en el universo de las redes sociales. En esta oportunidad, el revuelo digital no se debió al lanzamiento de un nuevo proyecto musical o cinematográfico, sino a una llamativa secuencia de la vida cotidiana que protagonizó al abandonar las instalaciones de un lujoso hotel ubicado en la zona de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
La escena, que fue registrada en formato audiovisual por los cronistas que hacían guardia en las inmediaciones del establecimiento, dejó en evidencia el meticuloso cuidado de la estrella de Hollywood respecto a su imagen pública y la relación que mantiene con las cámaras de la prensa.
De acuerdo a las imágenes que se difundieron masivamente, la cantante y actriz implementó una particular logística antes de quedar expuesta ante las lentes de los trabajadores gráficos. En lugar de salir de manera apresurada o caótica, la diva prefirió aguardar resguardada en el interior del edificio de alojamiento durante varios minutos. Su objetivo principal era simple pero estricto: esperar pacientemente el instante exacto en el que el sendero peatonal y el ingreso al establecimiento quedaran completamente limpios y libres de tránsito.
Una vez que su equipo de seguridad constató que el camino estaba enteramente despejado de cualquier obstáculo visual, la neoyorquina dio inicio a lo que los testigos catalogaron como una verdadera salida triunfal. Con paso firme y total soltura, caminó hacia el transporte que la aguardaba en la acera mientras los reporteros gráficos inmortalizaban cada uno de los detalles de su vestimenta y estilismo.
Como era de preverse en acontecimientos vinculados a figuras de semejante magnitud, el video casero que documentó la trastienda de su partida se viralizó de forma inmediata a través de diversas plataformas de comunicación digital. Lejos de despertar críticas o cuestionamientos por su exigencia organizativa, el accionar de la protagonista de variados éxitos musicales fue sumamente respaldado por sus seguidores y por los internautas en general.
Una gran cantidad de usuarios de la red se volcó a los comentarios para elogiar su comportamiento, remarcando de forma unánime que ese nivel de minuciosidad, paciencia y control sobre la escena es un rasgo de conducta absolutamente propio de una celebridad de su envergadura. Para la mirada del público virtual, la destreza de López para manejar los tiempos de los paparazzis no hizo más que revalidar su histórico estatus como una de las máximas divas de la industria del entretenimiento a nivel global.
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