El fogoso baile de la esposa del Turco García con Emanuel en la fiesta de Gran Hermano

Mientras el video sigue sumando reproducciones, muchos ya se preguntan si el Turco García reaccionará públicamente al episodio que convirtió a su pareja en uno de los temas más comentados del fin de semana.

Además, el episodio volvió a alimentar una de las grandes dinámicas del reality: cómo pequeños gestos dentro de la casa terminan convirtiéndose en fenómenos virales afuera. En un juego donde cualquier acercamiento, mirada o vínculo genera interpretaciones, la secuencia entre Mariela y Emanuel quedó bajo la lupa de los seguidores, que siguen minuto a minuto cada movimiento de los participantes en esta etapa decisiva del programa.