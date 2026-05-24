A qué hora ver hoy domingo Gran Hermano y qué pasa en la gala
La casa se prepara para una noche cargada de expectativa y a la espera de conocer la decisión del público en una nueva eliminación.
Este domingo, la casa de Gran Hermano atravesará una de sus noches más intensas de las últimas semanas. Antes de la gala de eliminación del lunes, algunos participantes podrían salir de placa, mientras que el resto continuará en riesgo en una semana atravesada por el ingreso de los repechajes y nuevas tensiones dentro del juego.
Los nominados de esta semana son Hanssen, Eduardo, Mariela, Cinzia, Steffany y Juanicar. Sin embargo, no todos llegarían al lunes en la misma situación, ya que durante la emisión de este domingo se espera que algunos jugadores logren bajar de placa y respiren aliviados, mientras los demás deberán seguir expuestos a la decisión del público.
A la incertidumbre propia del juego se sumó un detalle que encendió las alarmas entre los fanáticos del programa. Santiago del Moro compartió un misterioso posteo en sus redes sociales que rápidamente generó especulaciones sobre posibles anuncios importantes, sanciones o movimientos inesperados dentro de la casa. Aunque no dio demasiadas precisiones, el mensaje fue suficiente para disparar teorías y elevar aún más la expectativa de cara a la gala.
Además, esta será la primera gala tras el ingreso de los participantes del repechaje, una instancia que ya quedó envuelta en controversia. Algunos de los jugadores que regresaron habrían deslizado información del exterior, algo terminantemente prohibido por las reglas del reality. La situación podría derivar en sanciones e incluso expulsiones si la producción considera que se vulneró el aislamiento, un escenario que podría modificar por completo el desarrollo del juego
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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