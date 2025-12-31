A qué hora se estrena hoy miércoles el capítulo final de "Stranger Things"

A qué hora estrena el episodio final de la temporada 5 de "Stranger Things"

Netflix esta vez patea el tablero y lanza el último capítulo de la serie nada menos que en pleno día festivo. El episodio final se podrá ver este miércoles 31 de diciembre en la plataforma a partir de las 22 horas en Argentina.

Se trata el episodio final, el octavo, que es lanzado en un tercer volumen de esta quinta temporada:

Episodio 8 – “The Rightside Up”: “Este lado”. Estreno: 31 de diciembre de 2025