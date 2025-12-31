A qué hora se estrena hoy miércoles el capítulo final de "Stranger Things"
El episodio 8 de la quinta y última temporada de "Stranger Things" marcará el final de la serie y se estrena este miércoles en Netflix.
Tras el lanzamiento de la segunda tanda de capítulos el pasado 25 de diciembre, la plataforma Netflix decidió seguir su estrategia habitual para los grandes tanques: en este caso, dividir el final de "Stranger Things" en partes para estirar la expectativa, y el definitivo llega este miércoles 31 de diciembre, en plena antesala del Año Nuevo.
Tal cual fue anunciado, el pasado jueves 25 de diciembre llegaron oficialmente los episodios 5, 6 y 7 correspondientes a la segunda tanda o "Volumen 2", de la temporada 5, la última.
Esta segunda parte de la temporada final se posicionaba como el regalo de Navidad ideal para los fanáticos que llevan casi una década teorizando sobre el "Upside Down". A diferencia de temporadas anteriores, estos episodios no solo avanzan en la trama, sino que prepararon el terreno para el desenlace definitivo de Once (Eleven) y su grupo de amigos.
Siguiendo la tendencia de la serie, y similar a lo ocurrido con los capítulos del "Volumen 2", se espera que el episodio final tenga una duración cinematográfica, acercándose a la hora y media o dos. Será el tiempo necesario para atar todos los cabos sueltos y dar el adiós definitivo a uno de los fenómenos más grandes de la historia del streaming
A qué hora estrena el episodio final de la temporada 5 de "Stranger Things"
Netflix esta vez patea el tablero y lanza el último capítulo de la serie nada menos que en pleno día festivo. El episodio final se podrá ver este miércoles 31 de diciembre en la plataforma a partir de las 22 horas en Argentina.
Se trata el episodio final, el octavo, que es lanzado en un tercer volumen de esta quinta temporada:
- Episodio 8 – “The Rightside Up”: “Este lado”. Estreno: 31 de diciembre de 2025
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario