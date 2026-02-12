Netflix series: es noruega y narra la historia en la que una familia enfrenta una catástrofe natural
Se trata de una producción noruega que combina drama, tensión y catástrofe natural en un relato intenso que no da respiro.
Las series y películas provenientes de Noruega no abundan dentro de la plataforma, pero cuando llegan suelen convertirse en verdaderos fenómenos. Eso fue exactamente lo que ocurrió con esta historia, que desde su estreno a mediados de 2024 no dejó de sumar reproducciones y escalar posiciones en el Top 10.
Corta, directa y atrapante, esta serie es ideal para quienes buscan maratonear una historia en un solo fin de semana. Con una trama cargada de suspenso y un clima constante de amenaza, se convirtió en una de las producciones noruegas más exitosas disponibles actualmente en Netflix.
De qué trata "La Palma"
Según la sinopsis oficial de Netflix, La Palma centra su historia en una familia noruega que viaja de vacaciones a la isla española de La Palma. Lo que comienza como un descanso soñado se transforma en una pesadilla cuando una joven investigadora detecta señales alarmantes de una posible erupción volcánica inminente.
A partir de ese momento, la tensión crece capítulo a capítulo. Mientras las autoridades dudan y el tiempo corre, la familia deberá enfrentar decisiones límite en medio de un escenario natural que amenaza con desatar una catástrofe devastadora.
Con solo cuatro episodios, la serie construye un thriller dramático que mantiene al espectador en vilo hasta el final. Relato cargado de tensión, imágenes impactantes del volcán y el contraste entre el paraíso turístico y la amenaza latente. Desde los primeros segundos deja en claro que se trata de una serie intensa, emocional y visualmente impactante.
Reparto de "La Palma"
El elenco principal está conformado por reconocidos actores noruegos:
Anders Baasmo Christiansen como Fredrik
Ingrid Bolsø Berdal como Jennifer
Alma Günther como Sara
Bernard Storm Lager como Tobias
Jenny Evensen como Charlie
Sus interpretaciones potencian el dramatismo de una historia donde el miedo, la incertidumbre y la lucha por sobrevivir son los ejes centrales.
Trailer de "La Palma"
