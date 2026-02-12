Netflix: la serie con Guillermo Francella con una historia graciosa y atrapante

Con una combinación de humor, drama y situaciones cotidianas, existe una serie que se destaca dentro del catálogo de series y películas de Netflix por su calidad narrativa y por un elenco de primer nivel. Desde su llegada a la plataforma, "El hombre de tu vida" no dejó de sumar reproducciones y valoraciones positivas, posicionándose como una de las propuestas argentinas más elegidas del momento.