Netflix: la película basada en una historia real que está entre las cinco más vistas
Netflix lanzó una película basada en hechos reales que impactó a los usuarios al exponer una cruda y triste realidad latinoamericana que no deja indiferente.
Netflix continúa ampliando su catálogo de películas con estrenos y producciones que buscan destacarse por historias intensas, realistas y cargadas de contenido social, capaces de atrapar a los usuarios desde el primer minuto y generar conversación en redes.
En este contexto, una de las recomendaciones que más repercusión está teniendo es una película mexicano-estadounidense inspirada en hechos reales, que ya logró ubicarse en el puesto 4 del Top 10 de Netflix.
Se trata de La ciudad de los sueños (City of Dreams), un film que impacta por su crudeza, su mensaje y la forma en que expone una dura realidad latinoamericana, y que se convirtió en una de las opciones más elegidas por los suscriptores.
De qué trata La ciudad de los sueños
La sinopsis oficial de esta película de Netflix adelanta una historia tan dura como conmovedora. Un adolescente sale de México convencido de que viajará a Estados Unidos para participar de un campamento de fútbol, pero termina siendo explotado en un taller clandestino y debe hacer todo lo posible para escapar. En paralelo, el film retrata la angustiante búsqueda de su padre, que cruza la frontera decidido a encontrarlo.
Esta producción mexicano-estadounidense dura 1 hora y 54 minutos y está dirigida por Mohit Ramchandani. Según explicaron sus creadores, el protagonista fue construido a partir de múltiples casos reales de chicos que fueron víctimas de redes de trata. El objetivo de la película es visibilizar la esclavitud moderna y generar conciencia para impulsar un cambio real.
El elenco de "La ciudad de los sueños" incluye a Ari Lopez, Jason Patric, Diego Calva Hernández, Renata Vaca, Alfredo Castro, Adina Eady y Andrés Delgado, entre otros. Además, la producción cuenta con el respaldo de figuras destacadas como la actriz y defensora de los derechos humanos Yalitza Aparicio y el músico Luis Fonsi, quienes participan como productores ejecutivos.
Reparto de La ciudad de los sueños
- Ari Lopez
- Jason Patric
- Diego Calva Hernández
- Renata Vaca
- Alfredo Castro
- Adina Eady
- Andrés Delgado
Tráiler de La ciudad de los sueños
