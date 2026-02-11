Netflix: la película basada en una historia real que está entre las cinco más vistas

De qué trata La ciudad de los sueños

La sinopsis oficial de esta película de Netflix adelanta una historia tan dura como conmovedora. Un adolescente sale de México convencido de que viajará a Estados Unidos para participar de un campamento de fútbol, pero termina siendo explotado en un taller clandestino y debe hacer todo lo posible para escapar. En paralelo, el film retrata la angustiante búsqueda de su padre, que cruza la frontera decidido a encontrarlo.