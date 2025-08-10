A qué hora termina este domingo Por el Mundo, el programa de Marley en Telefe

El insólito blooper en el programa Marley: recibieron a otra mujer creyendo que era Susana Giménez

Marley comenzó este domingo una nueva edición de Por el Mundo, que la tuvo a Susana Giménez como la principal protagonista y que contó, como no podía ser de otro modo, con un blooper, aunque en este caso fue de uno de sus productores.

Mientras esperaban a la diva en el aeropuerto, uno de los productores tomó de la mano a otra mujer confundiéndola con la diva de los teléfonos. "La agarré de la mano y me dice 'no soy Susana'", reveló el productor.

Fernando, el compañero del conductor, contó que paradójicamente, la mujer a la que confundió con la emblemática animadora se llama Susana Guerrero

"Nos tuvimos que sacar 50,000 fotos por culpa de este pibe", dijo Mirko al encontrarse a la verdadera Susana Giménez.