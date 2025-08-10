A qué hora termina este domingo Por el Mundo, el programa de Marley en Telefe
Marley se reúne con Momi Giardina para sumar una nueva aventura al programa y tener un viaje lleno de risas.
Este domingo, por la pantalla de Telefe, llega una nueva edición de Por el Mundo. En esta oportunidad, Marley se reunirá con Momi Giardina y recorrerán juntos China, donde las risas no van a faltar.
Después de su viaje a Turquía con Susana Giménez, donde entrevistaron a Halilt Ergenç, el reconocido protagonista de El Sultán. Además, visitaron a Mauro Icardi y tuvieron una interesante conversación.
El programa de este domingo comenzará a las 21, donde se podrán ver en vivo las aventuras de la influencer y el conductor. Una vez que finalice, comenzará La Voz Argentina, que tendrá las últimas batallas.
Como ocurrió el fin de semana pasado, el reality de canto estará al aire a partir de las 22 y los participantes saldrán al escenario con la ilusión de seguir un tiempo más en la competencia.
Por El Mundo es una propuesta para conocer culturas, tradiciones y rincones impresionantes del mundo, con destinos como Turquía, China, Vietnam, Tailandia, India, Corea y Japón.
El insólito blooper en el programa Marley: recibieron a otra mujer creyendo que era Susana Giménez
Marley comenzó este domingo una nueva edición de Por el Mundo, que la tuvo a Susana Giménez como la principal protagonista y que contó, como no podía ser de otro modo, con un blooper, aunque en este caso fue de uno de sus productores.
Mientras esperaban a la diva en el aeropuerto, uno de los productores tomó de la mano a otra mujer confundiéndola con la diva de los teléfonos. "La agarré de la mano y me dice 'no soy Susana'", reveló el productor.
Fernando, el compañero del conductor, contó que paradójicamente, la mujer a la que confundió con la emblemática animadora se llama Susana Guerrero
"Nos tuvimos que sacar 50,000 fotos por culpa de este pibe", dijo Mirko al encontrarse a la verdadera Susana Giménez.
