El emotivo reconocimiento de Gianni Infantino a Enrique Macaya Márquez en la previa del Mundial 2026

El recuerdo de Maradona y la magia del Azteca

En otro tramo de la conferencia, Infantino también evocó algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de los Mundiales y puso el foco en el estadio Azteca, escenario que volverá a ser protagonista en esta edición.

“El recuerdo de este estadio es único, el Azteca tiene magia”, afirmó el presidente de la FIFA antes de rememorar la consagración de la Selección Argentina en México 1986.

Luego, hizo una mención especial a Diego Armando Maradona y al inolvidable relato de Víctor Hugo Morales que acompañó el histórico gol ante Inglaterra. “El 86, con Diego, fue una emoción única. Recordamos el ‘Ta ta ta’ de ese golazo. También la final contra Alemania”, señaló.

De esta manera, en la víspera de una nueva Copa del Mundo, Infantino no solo puso en valor la historia del torneo, sino que también rindió homenaje a dos nombres que forman parte del patrimonio futbolístico argentino: Enrique Macaya Márquez y Diego Maradona.