El emotivo reconocimiento de Gianni Infantino a Enrique Macaya Márquez en la previa del Mundial 2026
El presidente de la FIFA destacó la trayectoria del histórico periodista argentino, que volverá a cubrir una cita mundialista y alcanzará un récord.
La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ya comenzó y, en la antesala del partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica en el estadio Azteca, Gianni Infantino encabezó una conferencia de prensa en la que repasó distintos aspectos de la competencia.
Sin embargo, uno de los momentos más destacados de su intervención estuvo dedicado a una figura muy querida por el periodismo argentino: Enrique Macaya Márquez. Durante su presentación, el presidente de la FIFA sorprendió al detenerse para reconocer la extraordinaria trayectoria del comunicador, quien volverá a estar presente en una Copa del Mundo y ampliará un récord histórico.
Las palabras de Gianni Infantino para Enrique Macaya Márquez
“Enrique Macaya Márquez, de Argentina, es un periodista que este año va a celebrar su Mundial número 18. Empezó a hablar de Mundiales en 1958, es increíble. El querido Enrique no está con nosotros hoy, pero sí va a estar en el Mundial. Un gran abrazo de parte de todos y a seguir así”, expresó Infantino ante los medios presentes.
Las palabras del dirigente rápidamente tuvieron repercusión y fueron celebradas por colegas, fanáticos del fútbol y seguidores de Macaya, considerado una referencia indiscutida del periodismo deportivo tanto en Argentina como en el resto del mundo.
El recuerdo de Maradona y la magia del Azteca
En otro tramo de la conferencia, Infantino también evocó algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de los Mundiales y puso el foco en el estadio Azteca, escenario que volverá a ser protagonista en esta edición.
“El recuerdo de este estadio es único, el Azteca tiene magia”, afirmó el presidente de la FIFA antes de rememorar la consagración de la Selección Argentina en México 1986.
Luego, hizo una mención especial a Diego Armando Maradona y al inolvidable relato de Víctor Hugo Morales que acompañó el histórico gol ante Inglaterra. “El 86, con Diego, fue una emoción única. Recordamos el ‘Ta ta ta’ de ese golazo. También la final contra Alemania”, señaló.
De esta manera, en la víspera de una nueva Copa del Mundo, Infantino no solo puso en valor la historia del torneo, sino que también rindió homenaje a dos nombres que forman parte del patrimonio futbolístico argentino: Enrique Macaya Márquez y Diego Maradona.
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