Gran Hermano: denuncian que intentaron intoxicar a Sol Abraham

A raíz de la acusación, comenzaron las conversaciones cruzadas y los análisis sobre los movimientos de cada integrante de la casa. La producción, por su parte, puso en marcha las averiguaciones correspondientes para reconstruir lo sucedido y determinar si efectivamente existió una intervención intencional.

Como suele ocurrir con los momentos más explosivos del reality, el caso trascendió rápidamente las paredes de la casa y se trasladó a las redes sociales. Allí, miles de seguidores debatieron sobre la denuncia, intercambiaron teorías y siguieron de cerca cada novedad relacionada con el incidente.

Mientras se aguardan definiciones, el episodio ya se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana dentro del programa. La incertidumbre sobre el origen de la sustancia hallada en la bebida y la posible responsabilidad de algún participante mantienen en vilo tanto a los jugadores como al público que sigue el reality día a día.