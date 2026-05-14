"Spiderman: Brand New Day": nueva imagen de Tom Holland antes del regreso de Peter Parker

Embed - SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Practical Production

A esta crisis personal se le suma un nuevo conflicto externo. Un patrón de crímenes muy extraño empieza a emerger en la ciudad, revelando una amenaza que se perfila como una de las más poderosas que el héroe haya enfrentado jamás. La presión por proteger a una Nueva York que lo ignora, mientras su propio cuerpo empieza a cambiar, será el motor de este drama de acción que promete ser mucho más oscuro y profundo que los anteriores.

Con "Spider-Man: Brand New Day", Marvel busca consolidar la madurez del personaje interpretado por Holland. El detrás de escena compartido por el equipo deja ver una producción a gran escala, con un enfoque muy puesto en la psicología de este Peter Parker solitario y en los nuevos efectos visuales que requerirá su evolución física.

El 30 de julio será la fecha clave para ver si este "nuevo día" para el arácnido logra superar lo hecho anteriormente. Por ahora, todo indica que nos espera una aventura intensa, donde el sacrificio personal y el peligro inminente serán los grandes protagonistas de la pantalla grande.