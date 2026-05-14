"Spiderman: Brand New Day": nueva imagen de Tom Holland antes del regreso de Peter Parker
El 30 de julio llega a los cines, "Spiderman: Brand New Day", la continuación de Tom Holland como Peter Parker y te revelamos una nueva imagen.
La expectativa por el regreso del trepamuros más famoso del cine está por las nubes. Tom Holland y el director Destin Daniel Cretton decidieron abrir las puertas del set para mostrar el detrás de cámaras de "Spider-Man: Brand New Day", la esperadísima entrega que aterrizará en las salas de cine el próximo 30 de julio. Esta película no es una continuación más, sino que se presenta como un punto de giro absoluto para la franquicia.
La historia nos sitúa cuatro años después del cierre de "No way home", aquel evento que cambió el destino del personaje para siempre. En este nuevo contexto, Peter Parker ya es un adulto que enfrenta la vida en una soledad total. Tras haber tomado la drástica decisión de borrarse de la memoria y del día a día de sus seres queridos para protegerlos, Peter vive en una Nueva York que ya no sabe quién es él, ni mucho menos quién se esconde detrás de la máscara.
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Al no tener vínculos afectivos ni una vida social que mantener, Peter se volcó de lleno a su faceta de justiciero. Se convirtió en un Spider-Man dedicado las 24 horas del día a patrullar las calles, pero este nivel de entrega absoluta empezará a pasarle factura de una manera nunca antes vista. La trama explora cómo las exigencias del combate contra el crimen, llevadas al extremo, terminan desencadenando una evolución física sorprendente. Este cambio no solo es un misterio para el protagonista, sino que pone en riesgo su propia existencia.
A esta crisis personal se le suma un nuevo conflicto externo. Un patrón de crímenes muy extraño empieza a emerger en la ciudad, revelando una amenaza que se perfila como una de las más poderosas que el héroe haya enfrentado jamás. La presión por proteger a una Nueva York que lo ignora, mientras su propio cuerpo empieza a cambiar, será el motor de este drama de acción que promete ser mucho más oscuro y profundo que los anteriores.
Con "Spider-Man: Brand New Day", Marvel busca consolidar la madurez del personaje interpretado por Holland. El detrás de escena compartido por el equipo deja ver una producción a gran escala, con un enfoque muy puesto en la psicología de este Peter Parker solitario y en los nuevos efectos visuales que requerirá su evolución física.
El 30 de julio será la fecha clave para ver si este "nuevo día" para el arácnido logra superar lo hecho anteriormente. Por ahora, todo indica que nos espera una aventura intensa, donde el sacrificio personal y el peligro inminente serán los grandes protagonistas de la pantalla grande.
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