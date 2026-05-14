América apuesta otra vez al déjà vu: Luis Ventura y Marina Calabró tendrán un programa de espectáculos

Los conductores

La presencia de Luis Ventura encaja perfecto en ese esquema. Su figura sigue asociada al ADN más clásico del chimento televisivo: internas, peleas mediáticas, bombas y conflictos en cámara. Del otro lado estará Marina Calabró, que aportará un perfil algo más analítico, aunque siempre dentro de la maquinaria del espectáculo y el comentario sobre famosos.

Según trascendió, el programa buscará combinar actualidad, farándula, primicias y debate de panel, una receta que en la televisión abierta argentina parece entrar periódicamente en modo remake automático cada vez que un canal necesita mover la grilla.

Y quizás ahí aparece el dato más interesante: mientras buena parte del consumo audiovisual migra hacia streams, redes sociales y formatos mucho más fragmentados, la TV sigue respondiendo muchas veces con más televisión sobre televisión. Más peleas de famosos, más internas mediáticas y más programas comentando otros programas.

En América confían en que todavía existe público para ese formato y apuestan a recuperar parte de la identidad histórica del canal en materia de espectáculos. Después de todo, durante años ese universo fue uno de sus principales motores de rating.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre quiénes acompañarán a Ventura y Calabró en el panel, aunque ya empezaron a circular nombres vinculados al espectáculo y policiales, en línea con esa clásica mezcla televisiva donde un escándalo amoroso puede convivir sin problemas con una discusión sobre rating o una pelea entre ex participantes de reality shows.