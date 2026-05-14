América apuesta otra vez al déjà vu: Luis Ventura y Marina Calabró tendrán un programa de espectáculos
El canal prepara una jugada en el mundo del espectáculo y eligió un nombre que rápidamente llamó la atención en redes por su aire clásico de TV de otra época.
América TV volverá a apostar fuerte al mundo del espectáculo con un nuevo programa conducido por Luis Ventura y Marina Calabró, en una movida que dentro de la industria muchos leen más como un regreso a fórmulas ultra conocidas que como una verdadera renovación televisiva.
El ciclo irá en el horario de las 16:30 y reemplazará a “A la tarde”, el programa de Karina Mazzocco que llegará a su final hacia fines de mayo. Pero lo que más ruido generó en redes ni siquiera fue la dupla elegida, sino el nombre del envío: “Primicias Ya”. Sí, literalmente “Primicias Ya”. Una combinación que parece armada por inteligencia artificial alimentada exclusivamente con archivos de programas de espectáculos de principios de los 2000.
La elección no pasó inadvertida porque resume bastante bien el espíritu de la propuesta: América vuelve a refugiarse en su zona de confort histórica. Panelistas hablando todos al mismo tiempo, videographs explosivos, información “de último momento” y esa lógica de escándalo permanente que la televisión argentina recicla hace décadas con distintos nombres y mismas discusiones.
Los conductores
La presencia de Luis Ventura encaja perfecto en ese esquema. Su figura sigue asociada al ADN más clásico del chimento televisivo: internas, peleas mediáticas, bombas y conflictos en cámara. Del otro lado estará Marina Calabró, que aportará un perfil algo más analítico, aunque siempre dentro de la maquinaria del espectáculo y el comentario sobre famosos.
Según trascendió, el programa buscará combinar actualidad, farándula, primicias y debate de panel, una receta que en la televisión abierta argentina parece entrar periódicamente en modo remake automático cada vez que un canal necesita mover la grilla.
Y quizás ahí aparece el dato más interesante: mientras buena parte del consumo audiovisual migra hacia streams, redes sociales y formatos mucho más fragmentados, la TV sigue respondiendo muchas veces con más televisión sobre televisión. Más peleas de famosos, más internas mediáticas y más programas comentando otros programas.
En América confían en que todavía existe público para ese formato y apuestan a recuperar parte de la identidad histórica del canal en materia de espectáculos. Después de todo, durante años ese universo fue uno de sus principales motores de rating.
Por ahora no hay confirmación oficial sobre quiénes acompañarán a Ventura y Calabró en el panel, aunque ya empezaron a circular nombres vinculados al espectáculo y policiales, en línea con esa clásica mezcla televisiva donde un escándalo amoroso puede convivir sin problemas con una discusión sobre rating o una pelea entre ex participantes de reality shows.
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