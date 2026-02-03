A qué hora ver hoy martes MasterChef Celebrity y qué pasa en el programa

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: "Hoy nos espera una noche épica A las 22.00hs con la conducción de @wanda_nara por Telefe También disponible en @hbomaxar" View this post on Instagram

La expectativa es aún mayor luego de lo ocurrido este lunes, cuando el programa vivió una gala de eliminación intensa. En un mano a mano cargado de nervios, Rusherking quedó fuera del certamen tras enfrentarse a Miguel Ángel Rodríguez, en una definición que sorprendió a muchos y dejó en claro que, a esta altura del juego, ningún error pasa inadvertido.