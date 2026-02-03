A qué hora ver hoy martes MasterChef Celebrity y qué pasa en el programa
Tras una eliminación que sacudió a la competencia, el reality culinario vivirá una gala especial donde el gran desafío será conquistar al jurado.
MasterChef Celebrity entra en una semana clave y lo hace con una propuesta que promete emociones fuertes y platos memorables. Este martes 3 de febrero, el programa vivirá una noche épica en la que la carne argentina será la gran protagonista. En una cocina cargada de tensión y expectativas, los participantes deberán lucirse con distintas preparaciones y demostrar técnica, creatividad y respeto por un producto que no admite errores.
El desafío no será menor: cocinar carne implica dominar puntos de cocción, sabores y tiempos justos, todo bajo la atenta mirada de un jurado que no suele perdonar fallas. Cada plato será evaluado al detalle y solo quienes logren equilibrar sabor y ejecución podrán destacarse en una gala que promete ser decisiva para el rumbo de la competencia.
La expectativa es aún mayor luego de lo ocurrido este lunes, cuando el programa vivió una gala de eliminación intensa. En un mano a mano cargado de nervios, Rusherking quedó fuera del certamen tras enfrentarse a Miguel Ángel Rodríguez, en una definición que sorprendió a muchos y dejó en claro que, a esta altura del juego, ningún error pasa inadvertido.
Con menos participantes en carrera y desafíos cada vez más exigentes, MasterChef Celebrity redobla la apuesta. La noche de este martes no solo celebrará uno de los íconos de la gastronomía nacional, sino que también marcará un nuevo punto de inflexión en la competencia, donde cada plato puede ser el pasaje a la gloria… o el principio del adiós.
