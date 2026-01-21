A qué hora ver hoy miércoles MasterChef Celebrity y quiénes son los invitados
En esta oportunidad, los participantes que regresaron a la competencia cocinarán acompañados por figuras del espectáculo, la música y el streaming.
MasterChef Celebrity se encamina a uno de sus episodios más atractivos de la semana. Este miércoles 21 de enero, los concursantes que lograron volver al certamen a través del repechaje se medirán por primera vez entre ellos, pero no lo harán solos: cada uno contará con el apoyo de un invitado famoso que se sumará a la experiencia en las cocinas.
En el adelanto difundido por Telefe, se puede ver a Wanda Nara dando la bienvenida a una serie de celebridades que ingresarán para acompañar a los competidores en este desafío especial. La dinámica promete cruces inesperados, reencuentros emotivos y mucho show dentro del reality culinario.
Entre las presencias más comentadas, Luck Ra regresará a MasterChef, aunque esta vez no como participante, sino como invitado junto a La Joaqui. También habrá un guiño nostálgico cuando Rochi Igarzábal vuelva a encontrarse con Cachete Sierra, su excompañero de Casi Ángeles. En el mundo digital, el streamer Mernuel cocinará acompañado por La Reini.
La noche también tendrá un fuerte costado familiar: Teo Mendoca se sumará para apoyar a su hermano Ian Lucas, mientras que Imanol Rodríguez hará lo propio junto a su padre, Miguel Ángel Rodríguez. Además, el trap dirá presente con Khea ayudando a Rusherking, y la actuación estará representada por Mirta Wons, quien acompañará a Esther Goris.
Con invitados de peso y un repechaje que empieza a tomar temperatura, MasterChef Celebrity apuesta a un programa cargado de emociones, camaradería y competencia, en una gala que promete dar que hablar.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario