Estrategia y traición: la guerra que se generó en Masterchef Celebrity por la caja misteriosa

Masterchef 08-02-2026

La dinámica consistió en que cada participante, de espaldas, debía esperar a que su compañero vaciara la mitad de su caja. Solo La Joaqui, gracias a un triunfo previo en un reto de coctelería, contó con una ligera ventaja al perder solo 4 productos en lugar de 6. El clima se caldeó cuando Roccasalvo, instada por el jurado a que “no tenga piedad”, despojó a Marixa Balli de elementos esenciales como la carne, el queso y la panceta. En respuesta, la creadora de la "Cachaca" replicó la jugada, aunque con un toque extra de severidad al quitarle también la cebolla, lo que llevó a Betular a calificarla como la más malvada de la jornada.