A qué hora ver hoy lunes MasterChef Celebrity y quién abandona el programa
El reality vivirá una noche más que picante y los participantes deberán cocinar sin margen de error para seguir en la competencia.
La competencia de MasterChef Celebrity entra en una instancia decisiva y este lunes se vivirá una gala de eliminación cargada de presión, estrategia y platos de alto vuelo. Con el margen de error cada vez más chico, los participantes deberán lucirse en una prueba clave para seguir en carrera.
En esta oportunidad, la producción sorprendió al introducir un ingrediente premium como eje del desafío. El elemento, reservado habitualmente para cocinas de alto nivel, pondrá a prueba no solo la técnica sino también la creatividad y la capacidad de resolución de los famosos, que saben que un mal paso puede significar la despedida definitiva del certamen.
La conformación de esta gala se definió tras la intensa noche de última chance, que se desarrolló el domingo y estuvo marcada por la tensión y el nerviosismo. En esa instancia, el único que logró asegurarse un lugar fuera de peligro fue el Turco Husain, quien se destacó con su preparación y evitó el delantal negro.
De esta manera, quienes quedaron en la cuerda floja y deberán enfrentarse en la eliminación son Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Chino Leunis, Susana Roccasalvo, La Joaqui y Marixa Balli. Todos ellos llegarán al lunes con la obligación de dar lo mejor de sí, sabiendo que cualquier error puede ser determinante.
Con jurados exigentes, ingredientes de primer nivel y participantes al límite, la gala promete ser una de las más intensas de la temporada. La cocina se convertirá, una vez más, en un campo de batalla donde solo los platos más logrados tendrán lugar para seguir soñando con el título.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
