A qué hora ver hoy lunes MasterChef Celebrity y quién abandona el programa

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: "Gala de eliminación en #MasterChefCelebrity: un ingrediente premium pone a prueba a todos los participantes Hoy a las 22:00hs viví una noche de tensión con la conducción de @wanda_nara por Telefe " View this post on Instagram

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.