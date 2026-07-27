Quién será hoy el eliminado de Gran Hermano, según el sorpresivo boca de urna de Pabloschi
El usuario de X, famoso por anticipar los resultados de las galas del reality, volvió a encender las redes sociales con su clásico "boca de urna".
La expectativa rumbo a una nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada alcanzó su punto máximo en las redes sociales. Con una placa integrada por Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela, Cola y Hanssen, la atención de los fanáticos no solo pasa por los porcentajes oficiales, sino también por el termómetro de las plataformas digitales.
En ese escenario, la palabra de @Pabloschi —el usuario que se hizo célebre en las últimas temporadas por acertar de manera sistemática casi todos los resultados de las salidas mediante el concepto de "boca de urna"— volvió a acaparar todas las miradas con su predicción respecto a lo que puede suceder este lunes.
El ya popular usuario en redes sociales tiende a dar información acerca decómo vienen las votaciones del reality de Telefe, brindando así un adelanto sobre quiénes son los máximo candidatos a dejar la casa más famosa del país.
El boca de urna de Pabloschi sobre la eliminación de Gran Hermano
A pocas horas de conocerse el veredicto definitivo, el tuitero se metió de lleno en la definición con una publicación que no tardó en viralizarse entre los seguidores del programa.
Utilizando su tradicional estilo críptico pero directo, @Pabloschi escribió en su cuenta oficial. "Poca gente votando, sigue primero. ¿Se animarán a sacar al títere de Charlotte?", indicó
Junto al texto, el usuario adjuntó una fotografía de Cola, despejando cualquier tipo de duda sobre a quién apuntaba su información y señalándolo directamente como el principal candidato a abandonar la casa más famosa en la gala de este lunes.
Con este adelanto sobre la mesa y la paridad que ya marcaban las encuestas previas en la misma red social, la expectativa quedó ahora en manos del fandom de Gran Hermano para ver si la tendencia anticipada por el histórico usuario se convierte en realidad.
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