Junto al texto, el usuario adjuntó una fotografía de Cola, despejando cualquier tipo de duda sobre a quién apuntaba su información y señalándolo directamente como el principal candidato a abandonar la casa más famosa en la gala de este lunes.

Quién será hoy el eliminado de Gran Hermano, según el sorpresivo boca de urna de Pabloschi

Con este adelanto sobre la mesa y la paridad que ya marcaban las encuestas previas en la misma red social, la expectativa quedó ahora en manos del fandom de Gran Hermano para ver si la tendencia anticipada por el histórico usuario se convierte en realidad.