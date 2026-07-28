Gran Hermano tuvo una nueva eliminación: quién abandonó la casa tras el voto del público

"Cola" abandonó la casa de Gran Hermano por decisión del público

La decisión no pasó inadvertida para Charlotte, que reaccionó inmediatamente al observar el comportamiento de varios compañeros. “Hipócritas”, lanzó mirando especialmente a Yipio y Pincoya, con quienes Cola había mantenido diferencias durante los últimos días. El episodio volvió a poner de manifiesto las divisiones que existen dentro del grupo en la recta final del reality.

Una vez confirmada su eliminación, Sebastián Almeida protagonizó una despedida cargada de emoción. Frente a todos los participantes agradeció la experiencia vivida y dejó un mensaje en el que invitó a disfrutar del juego sin perder de vista los vínculos personales.

“Algunos de ustedes han sido los mejores compañeros que pude tener. Jueguen, diviértanse, sean felices, jueguen con la cabeza, pero también jueguen con el corazón. Conecten las dos cosas. Los quiero, chicos. Soy feliz, cumplí un sueño. Me voy bien, me voy contento”, expresó antes de abandonar la casa.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó segundos después. Cuando ya se dirigía hacia la puerta de salida, el ahora exconcursante le dedicó un mensaje a Juan Pablo "Devi" De Vigili, el visitante con quien había reconocido sentir una fuerte atracción durante los últimos días de convivencia. “¡Devi, te amo!”, gritó antes de despedirse definitivamente del programa.

Tras su salida, Pincoya celebró efusivamente la permanencia de Alejandra Majluf y la abrazó mientras la participante intentaba contener la emoción. La artista atravesaba días difíciles dentro del reality luego de varios enfrentamientos con Romina Uhrig y Daniela Celis durante la estadía de las visitantes.

La gala también estuvo marcada por otra despedida importante. Antes de la eliminación, Uhrig dejó la casa luego de cumplir su participación como visitante. La exjugadora se mostró conmovida por la experiencia y recibió el afecto de los concursantes, quienes destacaron especialmente su presencia en la cocina durante toda la semana. Con la eliminación de "Cola", GH quedó conformado por 13 participantes titulares, mientras la competencia continúa ingresando en una etapa decisiva.