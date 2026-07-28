Gran Hermano tuvo una nueva eliminación: quién abandonó la casa tras el voto del público
La gala del lunes dejó un resultado sin sobresaltos en el versus final. Sebastián "Cola" Almeida quedó eliminado con un amplio porcentaje de votos.
La casa de Gran Hermano: Generación Dorada perdió a un nuevo participante luego de una gala de eliminación que dejó un resultado contundente. Sebastián "Cola" Almeida se convirtió en el último jugador en abandonar la competencia tras caer en el mano a mano frente a Alejandra Majluf, quien logró mantenerse en carrera gracias al respaldo del público.
El artista dejó el reality después de permanecer 69 días dentro de la casa. La definición se resolvió mediante una placa negativa y el veredicto fue categórico: el 77,2% de los votos fueron para que abandonara el programa, mientras que Majluf recibió el 22,8% y aseguró su continuidad.
La gala comenzó con cinco participantes en riesgo de eliminación. Además de Cola y Majluf, también integraban la placa Matías Hanssen, Mariela Prieto y Tamara Paganini. A medida que Santiago del Moro fue revelando los porcentajes, la tensión disminuyó para algunos de ellos.
La primera en ser salvada fue Tamara Paganini, quien apenas acumuló el 2% de los votos negativos. Poco después se confirmó la permanencia de Matías Hanssen con el 2,3%, mientras que Mariela Prieto también logró salir de la placa tras obtener el 7,3%. De esa manera, toda la expectativa quedó concentrada en el enfrentamiento final entre Cola y Majluf.
Antes de anunciar el resultado definitivo, el conductor propuso una dinámica que dejó expuestas las alianzas dentro de la casa. Les pidió a los participantes que se ubicaran detrás del compañero que deseaban que siguiera en competencia. La escena fue contundente: Charlotte Caniggia fue la única que decidió respaldar a Cola, mientras que el resto de los jugadores se posicionó detrás de Alejandra Majluf.
"Cola" abandonó la casa de Gran Hermano por decisión del público
La decisión no pasó inadvertida para Charlotte, que reaccionó inmediatamente al observar el comportamiento de varios compañeros. “Hipócritas”, lanzó mirando especialmente a Yipio y Pincoya, con quienes Cola había mantenido diferencias durante los últimos días. El episodio volvió a poner de manifiesto las divisiones que existen dentro del grupo en la recta final del reality.
Una vez confirmada su eliminación, Sebastián Almeida protagonizó una despedida cargada de emoción. Frente a todos los participantes agradeció la experiencia vivida y dejó un mensaje en el que invitó a disfrutar del juego sin perder de vista los vínculos personales.
“Algunos de ustedes han sido los mejores compañeros que pude tener. Jueguen, diviértanse, sean felices, jueguen con la cabeza, pero también jueguen con el corazón. Conecten las dos cosas. Los quiero, chicos. Soy feliz, cumplí un sueño. Me voy bien, me voy contento”, expresó antes de abandonar la casa.
Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó segundos después. Cuando ya se dirigía hacia la puerta de salida, el ahora exconcursante le dedicó un mensaje a Juan Pablo "Devi" De Vigili, el visitante con quien había reconocido sentir una fuerte atracción durante los últimos días de convivencia. “¡Devi, te amo!”, gritó antes de despedirse definitivamente del programa.
Tras su salida, Pincoya celebró efusivamente la permanencia de Alejandra Majluf y la abrazó mientras la participante intentaba contener la emoción. La artista atravesaba días difíciles dentro del reality luego de varios enfrentamientos con Romina Uhrig y Daniela Celis durante la estadía de las visitantes.
La gala también estuvo marcada por otra despedida importante. Antes de la eliminación, Uhrig dejó la casa luego de cumplir su participación como visitante. La exjugadora se mostró conmovida por la experiencia y recibió el afecto de los concursantes, quienes destacaron especialmente su presencia en la cocina durante toda la semana. Con la eliminación de "Cola", GH quedó conformado por 13 participantes titulares, mientras la competencia continúa ingresando en una etapa decisiva.
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