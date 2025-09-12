A Santi Maratea lo persigue el mal rating y la Justicia: se tiene que presentar a declarar tras ser denunciado

Maratea: los dichos de la polémica

santiago maratea

El conflicto se originó luego de que el influencer publicara un video en el que aseguraba que existía un té que “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y que no los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”.

En ese mismo video, Maratea disparó contra los especialistas: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.

Tras esas declaraciones, el Colegio de Nutricionistas le envió una carta documento para que se retractara y eliminara los posteos, pero al no recibir respuesta se avanzó con la denuncia penal.

“Esta instancia es un paso más en ese camino, buscando que se reconozca el valor y el profesionalismo de quienes trabajan por una alimentación saludable en nuestra provincia”, sostuvo Salzman. Y concluyó: “Las y los nutricionistas estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina pero puede resultar realmente peligroso”.

Línea de tiempo del conflicto