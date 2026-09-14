Luck Ra volvió a hablar y su respuesta tras el romance de La Joaqui y Tiago PZK sorprendió

El músico sostuvo en ese momento que nunca le había sido infiel a la cantante. La situación volvió a tomar temperatura después de que aparecieran versiones vinculadas con supuestos encuentros que Luck Ra habría tenido durante un viaje a Ibiza, antes de la ruptura.

Sigue la polémica entre Tiago Pzk, La Joaqui y Luck Ra.

El comentario sobre Judas que también llamó la atención

En medio de esa discusión, el cordobés volvió a insistir con su postura y aseguró que no había engañado a su expareja. Por eso, su reciente respuesta en TikTok fue inmediatamente vinculada por los usuarios con toda esa historia. Pero hubo otro episodio que alimentó todavía más las especulaciones.

Entre las respuestas al video apareció un comentario relacionado con la historia bíblica de Jesús y Judas: “Y lo traicionó el amigo, creo”. La frase fue interpretada como una referencia a Tiago PZK, especialmente porque Luck Ra había utilizado anteriormente una definición particular para hablar de su vínculo con el cantante: lo había señalado como su “ex gran amigo”.

El detalle que disparó todavía más las interpretaciones fue que Luck Ra le dio “like” a ese comentario. Aunque el gesto no constituye por sí mismo una confirmación sobre el significado que tuvo para él, muchos seguidores lo tomaron como una señal de respaldo a esa lectura.

¿Cómo se confirmó el romance de La Joaqui y Tiago PZK?

Mientras la polémica alrededor crecía en redes, La Joaqui y Tiago PZK avanzaban públicamente con su relación. Una de las imágenes que más repercusión tuvo mostró a la pareja compartiendo un momento junto a integrantes de la familia de El Noba. El encuentro tuvo especial significado por la cercanía de La Joaqui con el entorno del fallecido artista.

En las imágenes apareció Vanesa Aranda, madre de El Noba, junto a la nueva pareja. Aranda acompañó las fotografías con mensajes afectuosos. En una de sus publicaciones escribió: “Qué nervios mi niña, me trae a conocer a mi nuevo yerno”. Luego compartió otra postal junto a ambos y expresó: “Mi niña hermosa”.