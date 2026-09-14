Tini Stoessel se abrió frente a sus fans: contó cómo continúa su tratamiento de salud mental

En ese mismo sentido, incluyó a sus seguidores entre quienes considera importantes en su presente. “Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”, expresó frente al público. El mensaje fue recibido con especial atención por los fanáticos, que acompañaron sus palabras durante el recital.

La reflexión de la cantante sobre la depresión

El testimonio de Tini se produjo mientras presentaba canciones de Un mechón de pelo, un trabajo discográfico en el que la artista abordó distintas experiencias personales y emociones. A lo largo de su intervención, la cantante puso el foco en la posibilidad de atravesar momentos dolorosos y convertir esas experiencias en una oportunidad para comprenderse de otra manera.

“Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida. Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”, manifestó.

La frase estuvo dirigida especialmente a quienes encuentran en sus canciones una forma de identificación o acompañamiento frente a situaciones personales complejas.

Tini también reflexionó sobre las distintas etapas que atraviesa una persona y sobre los cambios que pueden surgir después de atravesar experiencias difíciles. “Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje”, expresó.