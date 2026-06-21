Abel Pintos homenajeó a Indio Solari en Rosario
Por el Día de la Bandera Abel Pintos realizó un show en Rosario que tuvo un momento épico cuando homenajeó a Indio Solari.
Con motivo del Día de la Bandera, el cantante Abel Pintos deleitó ante unas 350.000 personas en el Monumento a la Bandera, ubicado en la ciudad de Rosario. El video del artista entonando "Aurora" recorrió las redes sociales y no tardó en viralizarse. También, el intérprete cantó temas de su propio repertorio pero el momento más viral fue su homenaje a Indio Solari.
Antes de esta celebración, en la que el Monumento se pintó de los colores de la patria, Javier Milei y su comitiva estuvieron presentes en el acto oficial. Opuesta a ellos, se presentó también Victoria Villarruel, quien no dudó en denostar a Manuel Adorni, asegurando que "es lo más alejado que hay a los valores de Manuel Belgrano".
El gesto de rechazo que hizo Villarruel hacia Milei durante el acto por el Día de la Bandera
Durante el acto central por el Día de la Bandera en Rosario, la vicepresidenta Victoria Villarruel captó la atención pública al permanecer de espaldas a Javier Milei mientras cantaba el Himno Nacional Argentino. Este episodio, sumado al hecho de que el mandatario no la saludó al llegar, profundiza de manera visible la fuerte fractura política e institucional dentro del binomio presidencial.
Mientras los ministros y secretarios miraban hacia el escenario principal donde se ubicaba el Presidente, Villarruel se mantuvo de espaldas a esa estructura, dirigiendo su mirada fija hacia la Bandera Nacional. La titular del Senado recién se dio vuelta para enfocar el escenario una vez que finalizó la ceremonia y comenzaron los aplausos generales. El video fue compartido por Cadena 3 y no tardó en viralizarse.
Distintos cronistas en el Monumento a la Bandera reportaron que Milei no le dirigió el saludo al encontrarse en el evento protocolar. Este cruce gestual no es un hecho aislado, sino la continuidad de una escalada de tensiones que ya lleva varios meses en el Gobierno.
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