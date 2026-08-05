LOS40 Primavera Pop llega a la Argentina con Luis Fonsi, Luck Ra y Abel Pintos
El histórico festival nacido en España debutará el 28 de octubre en el Teatro Gran Rex con figuras nacionales e internacionales. Los detalles en la nota.
La música pop tendrá un nuevo festival en la Argentina. LOS40 Primavera Pop, uno de los eventos musicales más importantes de España, desembarcará por primera vez en Latinoamérica y eligió a Buenos Aires como punto de partida de esta nueva etapa.
La cita será el 28 de octubre en el Teatro Gran Rex, donde el público podrá disfrutar de un formato diferente al de los festivales tradicionales: una sucesión de shows breves y dinámicos que permitirán ver a varios artistas en una misma jornada.
Un line up con figuras nacionales e internacionales
La primera edición argentina contará con la presencia de grandes exponentes de la música latina y del pop nacional. Entre los artistas confirmados se encuentran Luis Fonsi, Abel Pintos, Luck Ra, Ángela Torres, Emanero, Coti, Olivia Wald, Roze, TULI y Juli Obregón.
Con este elenco, LOS40 busca trasladar al país el espíritu de un festival que desde 2007 se realiza en España y que se convirtió en una de las principales celebraciones de la música pop en habla hispana.
Una experiencia diferente
El evento comenzará a las 18 horas y contará con una Alfombra Digital exclusiva por la que desfilarán artistas, influencers, invitados especiales y distintas personalidades vinculadas al mundo del entretenimiento.
Además, habrá cobertura de importantes medios especializados, entre ellos LUZU TV, Billboard Music y TMH, junto con enviados especiales de la cadena internacional de LOS40 provenientes de España, Colombia, Chile, Paraguay, México, Estados Unidos y otros países.
Con más de 500 mil oyentes diarios y un alcance cercano a 6 millones de visualizaciones en redes sociales, LOS40 apuesta a convertir esta primera edición en uno de los eventos musicales más importantes del año.
Cuándo salen a la venta las entradas
Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 5 de agosto a las 17 a través de TuEntrada y también podrán adquirirse en las boleterías del Teatro Gran Rex, ubicadas sobre la avenida Corrientes 857.
Un festival con proyección internacional
Con más de dos décadas de historia, LOS40 Primavera Pop se consolidó como uno de los festivales de música pop más convocantes de España, reuniendo año tras año a artistas nacionales e internacionales.
Ahora, el evento inicia una nueva etapa con su llegada a la Argentina de la mano de LOS40 Argentina, EB Producciones, encabezada por Eduardo Basagaña, y la agencia ROAA, responsable de la estrategia de comunicación y prensa.
El desembarco del festival en Buenos Aires representa el comienzo de una apuesta a largo plazo, luego del acuerdo alcanzado entre las partes para desarrollar el evento durante los próximos tres años.
Bajo el concepto "Muchos shows en un solo show", LOS40 Primavera Pop buscará ofrecer una experiencia innovadora para los fanáticos de la música y convertirse en una nueva cita obligada dentro del calendario de espectáculos del país.
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