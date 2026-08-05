LOS40 Primavera Pop llega a la Argentina con Luis Fonsi, Luck Ra y Abel Pintos

Además, habrá cobertura de importantes medios especializados, entre ellos LUZU TV, Billboard Music y TMH, junto con enviados especiales de la cadena internacional de LOS40 provenientes de España, Colombia, Chile, Paraguay, México, Estados Unidos y otros países.

Con más de 500 mil oyentes diarios y un alcance cercano a 6 millones de visualizaciones en redes sociales, LOS40 apuesta a convertir esta primera edición en uno de los eventos musicales más importantes del año.

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 5 de agosto a las 17 a través de TuEntrada y también podrán adquirirse en las boleterías del Teatro Gran Rex, ubicadas sobre la avenida Corrientes 857.

Un festival con proyección internacional

Con más de dos décadas de historia, LOS40 Primavera Pop se consolidó como uno de los festivales de música pop más convocantes de España, reuniendo año tras año a artistas nacionales e internacionales.

Ahora, el evento inicia una nueva etapa con su llegada a la Argentina de la mano de LOS40 Argentina, EB Producciones, encabezada por Eduardo Basagaña, y la agencia ROAA, responsable de la estrategia de comunicación y prensa.

El desembarco del festival en Buenos Aires representa el comienzo de una apuesta a largo plazo, luego del acuerdo alcanzado entre las partes para desarrollar el evento durante los próximos tres años.

Bajo el concepto "Muchos shows en un solo show", LOS40 Primavera Pop buscará ofrecer una experiencia innovadora para los fanáticos de la música y convertirse en una nueva cita obligada dentro del calendario de espectáculos del país.