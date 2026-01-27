Acuerdo familiar tras el divorcio: la condición que Cvitanich le puso a Chechu Bonelli

Chechu Bonelli Dario Cvitanich 1

Las imágenes recientes de Cvitanich junto a Ivana Figueiras y de Bonelli compartiendo momentos familiares con sus hijas refuerzan la idea de una convivencia más ordenada y menos expuesta al escándalo mediático. Si bien la relación entre los ex sigue siendo distante, el acuerdo alcanzado demuestra que, al menos en lo que respecta a la crianza, existe una voluntad compartida de cooperar.

En un mundo donde las separaciones de figuras públicas suelen derivar en enfrentamientos prolongados, el caso de Bonelli y Cvitanich parece encaminarse hacia un modelo más pragmático. Con nuevas parejas, agendas distintas y prioridades redefinidas, el foco estaría puesto en garantizar estabilidad emocional a sus hijas y reducir al mínimo los roces públicos, una decisión que, según los trascendidos, ambos están dispuestos a sostener.