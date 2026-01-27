Acuerdo familiar tras el divorcio: la condición que Cvitanich le puso a Chechu Bonelli
El exfutbolista aceptó hacerse cargo de sus hijas durante un viaje de la modelo, pero con un pedido puntual vinculado a su nueva pareja.
Luego de una separación que estuvo marcada por rumores, silencios y versiones cruzadas, Darío Cvitanich y Chechu Bonelli habrían alcanzado un entendimiento que les permitió bajar el nivel de conflicto y priorizar la organización familiar. Así lo reveló Paula Varela en el programa Intrusos, donde brindó detalles de la negociación que se dio entre el exfutbolista y la modelo, en un contexto en el que ambos ya rehacieron sus vidas sentimentales.
Actualmente, Chechu se muestra consolidada en su relación con Facundo Pieres, mientras que Cvitanich está en pareja con Ivana Figueiras. Este nuevo escenario, lejos de profundizar las tensiones, habría servido como punto de partida para establecer acuerdos prácticos relacionados con la crianza de sus hijas: Lupe, Carmela y Amelia. Según la información revelada, el diálogo se reactivó a partir de una situación concreta vinculada a un viaje de la periodista.
“Chechu tiene que viajar a Estados Unidos porque se toma una semana de vacaciones”, explicó Paula Varela al aire. Frente a esta situación, Bonelli se comunicó con su exmarido para plantearle la logística familiar durante su ausencia. La propuesta fue clara: que Cvitanich se quede al cuidado de las nenas durante esa semana, asumiendo plenamente el rol paterno mientras ella estuviera fuera del país.
Sin embargo, el exdelantero aprovechó la ocasión para plantear una condición antes de aceptar el acuerdo. De acuerdo al relato de Varela, Cvitanich le pidió a Bonelli que “baje el nivel de comentarios contra Ivana”, en referencia a su actual pareja. El pedido no habría sido presentado como una exigencia agresiva, sino como un límite necesario para preservar la armonía en esta nueva etapa de sus vidas.
La periodista remarcó que ese punto fue clave para sellar el entendimiento entre ambos. “En ese acuerdo habrían quedado hasta hoy”, aseguró, dando a entender que el compromiso se mantiene vigente y que ambas partes respetaron lo pactado. De esta manera, el exmatrimonio habría logrado un equilibrio basado en el respeto mutuo y en la intención de evitar conflictos innecesarios que puedan afectar a sus hijas.
Las imágenes recientes de Cvitanich junto a Ivana Figueiras y de Bonelli compartiendo momentos familiares con sus hijas refuerzan la idea de una convivencia más ordenada y menos expuesta al escándalo mediático. Si bien la relación entre los ex sigue siendo distante, el acuerdo alcanzado demuestra que, al menos en lo que respecta a la crianza, existe una voluntad compartida de cooperar.
En un mundo donde las separaciones de figuras públicas suelen derivar en enfrentamientos prolongados, el caso de Bonelli y Cvitanich parece encaminarse hacia un modelo más pragmático. Con nuevas parejas, agendas distintas y prioridades redefinidas, el foco estaría puesto en garantizar estabilidad emocional a sus hijas y reducir al mínimo los roces públicos, una decisión que, según los trascendidos, ambos están dispuestos a sostener.
