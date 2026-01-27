Crece el misterio alrededor de Facundo Arana y María Susini: "Pasó algo grave"
Fernanda Iglesias se refirió al mensaje que compartió el actor en una breve rueda de prensa tras su ruptura con María Susini.
Facundo Arana decidió expresarse públicamente tras confirmar su separación de María Susini, aunque dejó en claro desde el inicio que no respondería preguntas ni profundizaría en cuestiones personales. En una breve aparición ante la prensa, el actor agradeció el trato recibido por los medios y explicó que su objetivo era únicamente comunicar la situación, preservando la intimidad familiar.
Desde Mar del Plata, Arana comenzó su mensaje destacando el respeto con el que fue abordado el tema: “Primero que nada agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron todo este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos, cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”.
Luego, volvió a remarcar la decisión de mantener la situación en el ámbito privado y valoró las muestras de apoyo recibidas: “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema súper íntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa. Y agradecer las muestras de amor que recibimos que fueron infinitas y estamos muy agradecidos por eso”.
En ese mismo sentido, el actor llevó tranquilidad al hablar de su familia y del presente que atraviesan: “Los chicos tienen salud, María tiene salud, y los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional así que todo el resto iremos viendo en el tiempo”.
Antes de retirarse, Arana hizo un pedido especial a los periodistas, explicando que cada palabra había sido cuidadosamente pensada: “Y si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada. Porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. Pero de verdad muchísimas gracias sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”.
Más tarde, en Puro Show (El Trece), se emitió el fragmento de la conferencia y Fernanda Iglesias dio su opinión sin filtro: “No es tan difícil de explicar una separación… si vos tenés tantos nervios, si te cuenta costar tanto lo que pasó, es porque pasó algo más, algo que estás ocultando. Pasó algo grave, y tenés miedo… No es tan difícil”.
En el debate en el estudio, sus compañeros no coincidieron con esa lectura y apuntaron a un posible “desgaste” en la relación. Sin embargo, Iglesias mantuvo su postura y reforzó su análisis: “No es un desgaste, pasó algo que ella está enojada. Permítanme dudar, está demasiado nervioso para explicar una separación. Él está muy nervioso. ¿Tantos nervios? No…”.
