Crece el misterio alrededor de Facundo Arana y María Susini: "Pasó algo grave"

Más tarde, en Puro Show (El Trece), se emitió el fragmento de la conferencia y Fernanda Iglesias dio su opinión sin filtro: “No es tan difícil de explicar una separación… si vos tenés tantos nervios, si te cuenta costar tanto lo que pasó, es porque pasó algo más, algo que estás ocultando. Pasó algo grave, y tenés miedo… No es tan difícil”.

En el debate en el estudio, sus compañeros no coincidieron con esa lectura y apuntaron a un posible “desgaste” en la relación. Sin embargo, Iglesias mantuvo su postura y reforzó su análisis: “No es un desgaste, pasó algo que ella está enojada. Permítanme dudar, está demasiado nervioso para explicar una separación. Él está muy nervioso. ¿Tantos nervios? No…”.