Morena Beltrán le respondió a Horacio Pagani tras sus dichos machistas: "Lo lamento por él"

Lejos de personalizar el conflicto, Beltrán puso el foco en las nuevas generaciones. “Cuando escucho declaraciones así me da un poco de penita y lo lamento más por chicas que están empezando o que no están curtidas, o que están dando sus primeros pasos. Porque a mí me agarra armada, yo estoy segura de lo que hago, lo hago hace un montón de tiempo, tengo en claro que mi vocación era esta”, afirmó con convicción.

pagani machista

La periodista también analizó el lugar que ocupan ciertos discursos en los medios: “Hay cosas que se hacen en pos del entretenimiento y que algunos personajes se exageran y se alimentan más. Pero evidentemente lo de él no es un personaje porque en el último tiempo ha dicho cosas sin ningún tipo de filtro que no son cómodas de escuchar o de ver”.

Para cerrar, Morena Beltrán fue contundente y dejó una definición que resume su postura frente a la controversia: “Lo lamento por él, lamento que no pueda aceptar una realidad que ya cambió”. Su debut, más allá de las críticas, quedó marcado como un paso significativo en un camino que, de a poco, empieza a ampliarse dentro del fútbol argentino.