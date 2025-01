Acusan a Katia de Gran Hermano de plagio: "Es mi copia"

"El productor de Las Culisueltas trabajó en La 100 con Santiago del Moro... No quiero imaginar, pero me parece que se va a mandar una. ¡Ojo! Huelo a estrategia como tantos reemplazos que buscaron de mí. Pero como ustedes no son bolu... No se confundan. Yo no trabajo con antiguos representantes y esto puede ser obra de eso, así que espero me equivoque, pero hoy las redes sociales nos encuentran y sacan caretas rápido y fácil", escribió luego.

"No era ninguna coincidencia y si Gran Hermano quería a la verdadera era fácil. Por las redes y contactos... Se dieron cuenta... Se hizo todos los programas de TV en su momento y su rating se les rankeó a todos porque fuimos las número 1 de momento", siguió.

"Ahí adentro tienen a mi copia, corta. Porque es mi copia, siempre quiso ser yo y llegó hasta mi cama la sinvergüenza gruperita", disparó filosa.

Por otro lado, Fede Bongiorno usó su cuenta de X, ex Twitter, para revelar que Katia solía estar en un grupo llamado "Las Wachiburras", competencia de Las Culisueltas, y por eso La Kitty la acusa de copiarla e hizo todo ese descargo en Instagram.

Sorpresa en Gran Hermano: un participante reveló quién abandona este miércoles

Santiago del Moro anunció una nueva salida en la casa de Gran Hermano para este mismo miércoles de gala de nominación, debido a una supuesta "causa mayor", por lo que en las redes apareció un fragmento en donde Giuliano revela el nombre de la jugadora que abandonaría la casa.

De acuerdo a la publicación del conductor, "hoy a las 22 horas hay un anuncio muy importante", lo que seguramente sacudirá a todos los participantes.

En lo que significa uno de sus habituales adelantos previos a la gala, ya sea de nominación o de expulsión, Del Moro agregó: "¡Hoy una jugadora abandona la casa por cuestiones de fuerza mayor! ¡Una pena, pero así son las cosas!". Y subrayó: "Así es Gran Hermano, impredecible".

En esta línea, en las redes rápidamente comenzaron a especular sobre quién podría ser la jugadora que se irá este miércoles, y surgieron varias opciones. Pero fue Giuliano quien le puso nombre, aunque a juzgar por el juego constante que hay en la casa, los fans no están seguros sobre si creerle o no.

"¿No te enteraste? Viste que tomó una...", le dijo "Nano" a Brian en la habitación, medio entre susurros, refiriéndose a un presunto problema de salud de Katia, La Tana.

Se trata nada menos que de la joven de La Matanza que ingresó el lunes en lugar de Keila Sosa, quien fue expulsada por la puerta giratoria. De confirmarse su salida sería sin dudas una bomba, ya que habría permanecido apenas un puñado de días en la casa.