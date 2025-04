Acusaron a la pareja de Aníbal Lotocki de robar una niña: "Tengo un vínculo con ella"

“No me voy a meter en temas judiciales de mala praxis ni en denuncias que le hagan a Aníbal. Pero sí quiero dejar claro que yo no me robé a ninguna nena. La conozco, la cuido y tengo un vínculo con ella desde hace mucho”, enfatizó. También mencionó que Lotocki tiene otro hijo que vive en Brasil, con quien mantiene contacto por videollamada.

pareja lotoki

La mujer explicó que fue el propio colegio de la menor el que detectó señales de alarma, entre ellas, moretones en las piernas. Eso activó un protocolo institucional que derivó en una intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño. A partir de allí, la nena fue evaluada en el Hospital Ramos Mejía y, según Favarón, fue la Justicia -junto con la voluntad de la menor- la que determinó que quedara bajo su cuidado.

“Yo no soy la madrastra. Soy un referente afectivo para esa nena, y eso lo reconocen las instituciones. Es el hospital el que me llama a mí por pedido de ella”, agregó. La mujer insistió en que la decisión de que la menor resida con ella no fue arbitraria, sino el resultado de un proceso legal y de protección.

El caso suma un nuevo capítulo en la extensa lista de conflictos que rodean a Lotocki, quien permanece detenido en el penal de Ezeiza mientras enfrenta múltiples causas por mala praxis. La situación familiar, mientras tanto, se judicializa cada vez más y ahora suma también acusaciones cruzadas por la custodia de su hija menor.