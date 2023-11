El doloroso relato de Adabel Guerrero sobre su salud mental

Ante dicha pregunta, Guerrero respondió: “Sí, con la terapia no me alcanzaba. Pedí ayuda a la persona correspondiente” y sumó: "Al principio mi psiquiatra no me quiso medicar, me dijo que tenía una vida con un montón de cosas lindas. Pero yo venía arrastrando un pasado que me pesa, lleno de culpas... Y me vi sacada, reaccionaba mal”.

adabel guerrero salud mental

En ese instante contó que su preocupación sobre esta depresión estaba en si ella había heredado la enfermedad de su mamá. “Mi mamá tenía muchos problemas psiquiátricos y cayó en el alcohol. Terminó falleciendo por todos esos problemas. Yo tenía miedo de que sea hereditario. Son los fantasmas”, aseguró.

Sin embargo, explicó: "Entonces, decidí tomar una medicación para estabilizar las emociones y de a poquito me fui regulando. Por suerte ya las dejé de tomar. Y lo cuento ahora para que se vea que se puede mejorar y que está bueno pedir ayuda".

Con estas declaraciones, Adabel Guerrero no sólo emocionó a todos, sino que además sorprendió al confesar que su marido, Martín Lamela nunca se enteró de su medicación. "No no se lo conté a mi marido. No sé si se estará enterando por los medios. Pero no se lo conté porque él se iba a meter", cerró haciéndole frente, por primera vez, a la dolorosa lucha que atravesó.