Adrián Suar y Rocío Robles tuvieron una cita particular: a dónde fueron y qué hicieron
La pareja eligió un plan fuera de lo común y vivió una salida especial que decidieron compartir en redes sociales.
Rocío Robles y Adrián Suar volvieron a quedar en el centro de la escena tras compartir una salida que no pasó desapercibida y no dejan de demostrar el amor que se tienen. Lejos de los clásicos planes románticos, apostaron por una experiencia distinta que combinó fútbol, complicidad y una cuota de sorpresa.
El escenario elegido fue nada menos que La Bombonera, uno de los estadios más icónicos del país. Allí, la pareja fue recibida por Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors, quien los saludó con cercanía y les regaló camisetas del club como recuerdo de la visita.
Entre sonrisas, gestos de complicidad y una ubicación privilegiada en uno de los palcos, ambos disfrutaron de una tarde diferente, rodeados por el clima único que se vive en el estadio.
Como suele suceder, las redes sociales reflejaron cada momento. Fue Robles quien dio la primera pista al compartir un video desde la cancha, mientras que más tarde apareció una imagen de los dos juntos que confirmó la salida y desató comentarios entre sus seguidores.
El contexto deportivo también aportó lo suyo: Boca venía de ganar 2 a 0 frente a Instituto de Córdoba en la Liga Profesional, lo que se tradujo en un ambiente festivo en las tribunas. Esa energía se combinó con el momento que atravesaba la pareja, que disfrutó de una jornada cargada de emociones en un marco tan especial como inesperado.
La salida no hizo más que reforzar las versiones sobre el buen momento que atraviesan juntos, algo que ambos prefieren mantener con bajo perfil. Sin embargo, cada aparición pública o gesto compartido alimenta el interés y deja en claro que la relación avanza, sumando capítulos que combinan exposición, complicidad y escenarios cada vez más llamativos.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario