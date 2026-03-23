Adrián Suar y Rocío Robles tuvieron una cita particular: a dónde fueron y qué hicieron

El contexto deportivo también aportó lo suyo: Boca venía de ganar 2 a 0 frente a Instituto de Córdoba en la Liga Profesional, lo que se tradujo en un ambiente festivo en las tribunas. Esa energía se combinó con el momento que atravesaba la pareja, que disfrutó de una jornada cargada de emociones en un marco tan especial como inesperado.