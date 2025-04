Agustín Bernasconi rompió el silencio sobre su supuesto romance con Wanda Nara: qué dijo

La relación de la empresaria y el cantante sería incipiente, según los detalles que contó Ángel de Brito en su programa de streaming en Bondi. El periodista aseguró sin vueltas que “Wanda Nara está morfándose a Agustín Bernasconi, el excantante de mis amigos íntimos de MYA. Es el ex de Agus Agazzani”.

De Brito aclaró que Agustín “ya tiene varias noches, está bastante cocidito”. “Se cree un poquito mil pero no importa, es lindo. Wanda es viva”, aseguró Ángel. Carla acotó “ah, bien Wanduch. Igual ella siempre colágeno”.

“Hubo un encuentro y veremos cómo sigue todo. Fue al Chateau Libertador y las hijas de Wanda lo saludaron y después Wanda lo saludó de otra manera”, reveló el periodista la presentación en familia.

De Brito especuló “sabés cómo debe estar Mauro Icardi cuando ve estas cosas… Yo creo que Wanda se los garcha solamente para que se sepa y que Icardi explote”. “Que me disculpe, pero para mí esa es la teoría. Además se saca el gusto”, admitió Ángel. Conte cerró al evaluar que “está perfecto. Que utilice ese cuerpo, amor”.

Agustín Bernasconi

El tenso cruce entre Wanda Nara y L-Gante tras una nueva ruptura: "La edad nunca fue..."

Wanda Nara y L-Gante volvieron a ser noticia tras protagonizar un tenso cruce en vivo, luego de confirmar el fin de su vínculo sentimental. La relación, que había nacido sobre una base de amistad de varios años, se transformó en pareja, aunque nuevamente terminó de forma inesperada el pasado domingo de Pascua.

El intercambio se dio en el programa Mujeres Argentinas, conducido por Belén Ludueña, donde el cantante fue invitado para hablar de su estado de salud —motivo por el cual deberá alejarse momentáneamente de los shows—, pero el tema de la separación no tardó en salir a la luz. En plena charla, decidieron comunicarse telefónicamente con Wanda para conocer también su versión.

"Estábamos planeando mudarnos juntos. Un día antes de terminar, fuimos a ver una casa, charlamos sobre casarnos. Wanda había encontrado una propiedad increíble, y la verdad, la felicito. Me encantaría alcanzar cosas así también", relató el músico. L-Gante, de apenas 25 años, contrastó con los 38 de Nara, diferencia que generó preguntas en el panel. "La edad nunca fue un problema para mí. Siempre me sentí preparado para afrontar lo que venga y fui resolviendo sobre la marcha", respondió con soltura.

La intervención de Wanda no tardó en llegar. La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) habló en directo mediante una llamada. "No volvimos a hablar desde que cortamos. Lo saludo porque está con Jami y los aprecio mucho. Él sabe que lo quiero, también a su familia, a sus amigos, a su representante… a todo su entorno. Y aunque a veces no hablamos directamente, sigo en contacto con su mamá, Maxi, Lourdes, sus hermanos", comenzó diciendo.