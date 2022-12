Gran Hermano: ¿Agustín boxeador? Su padre confesó su mayor miedo

Según aseguró su padre, Agustín no es de arreglar los problemas en un café y puede calentarse como una empanada tucumana: “Ahora Agus tendrá que dar explicaciones de las cosas que hizo -continuó el padre-, me refiero a lo del drive que todo el mundo habla. Igual hay cosas que no se pueden tomar tan literales. Lo del drive es una cosa y lo de Lali otra, si la ve se desmaya. Yo creo que adentro de la casa molestaba su juego, esa cosa de que como que se las sabía todas. Él murió con las botas puestas. Nosotros pensábamos que por su carácter podía saltar y agarrarse con alguno, en una discusión fuerte, que se le vaya de las manos”.

Embed