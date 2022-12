Gran Hermano: Agustín dice que se hacía el "varonil para no ser excluido"

La insólita respuesta sin filtros de Agustín no fue aceptada de buena manera por Coti. “¡Qué asqueroso, desubicado!”, reaccionó al instante la joven por el comentario innecesario que hizo su compañero cuando ella le preguntó si la notaba “gorda”.

Sin intenciones de salvar la situación, Frodo siguió insistente con su postura y generó la incomodidad de la participante. “No me hinches más las pelot... Me tenés los huevos rotos, todos los días con lo mismo. A mi novia le digo lo mismo”, lanzó él. Sin embargo, Constanza le recalcó: “Yo no soy tu novia, e igualmente eso no se dice”.

Entrevistado en Argenzuela por C5N, Agustín, que también tuvo actitudes libidinosas con otras chicas de la casa como Julieta y Lucila (a quienes no le pareció nada cool o gracioso), aseveró polémicamente: “Recurrí hacer esas macanas que eran tratar de hacerme el varonil para evitar que me sigan excluyendo".

https://twitter.com/C5N/status/1603481106426249218 Agustín, último eliminado de GH 2022:



"Recurrí hacer esas macanas que eran tratar de hacerme el varonil para evitar que me sigan excluyendo".



#Argenzuela pic.twitter.com/CKo9Ik9ZLM — C5N (@C5N) December 15, 2022