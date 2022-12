El llanto de Agustín: el estratega de Gran Hermano en carne viva que se quedó solo

Acto seguido, explicó que los hermanitos se metieron con su sexualidad y afirmó: "Para mí eso es jodido y no está bueno. Yo dije 'bueno, intento jugar con eso a ver si me sale' y yo sentía en serio que me estaban presionando mucho. Fíjense que cuando yo me empecé a mostrar de esa manera que no era, los chicos me amaron con eso y nunca más se metieron conmigo".

Luego, habló de lo que dijo sobre las fotos del drive: "Había dicho una frase muy desafortunada que me di cuenta enseguida y el único que me vino a dar una mano fue Marcos que se quedó conmigo y me dijo 'primo, quédese tranquilo. Despéguese del juego, disfrute y baje un cambio'. Era con el único con el que yo podía estar tranquilo y yo le decía 'yo jamás podría haber dicho algo de eso, no existe el drive, no existe nada'".

También hizo referencia a sus palabras sobre Julieta Poggio, de quien lucía atraído: "Yo jamás podría hacer eso con ninguna de las chicas, yo le dije que Marcos que las chicas son re lindas pero que ninguna es mi tipo. Yo con ellas jugaba siempre, cantábamos, bailábamos, hacíamos licuados, yo les hacía masajes, compartíamos mucho más con ellas.... Yo con los chicos pasaba un rato y nada más. Con el que más estaba era con Marcos y es con el que yo me sentía cómodo".

"Yo sentía que me apartaban, estuve mucho tiempo solo. Hablaban pestes de mí, se metían con mis gustos y yo necesitaba encajar. Fue un error. Me sentí ofendido, presionado, acosado. Es muy difícil el encierro y el nivel de juego que yo estaba llevando también me llevó a eso, y cometí un gravísimo error. Yo lo sé y sé que me equivoqué y lo pagué. Yo salí en el momento que yo quería pero no de la forma que yo quería con la gente", finalizó, entre lágrimas, por no poder salir siendo titular en el favoritismo de la gente.

