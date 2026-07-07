El dolor de Shakira por la eliminación de Colombia del Mundial: "Lágrimas de..."
Shakira reaccionó con un sentido posteo tras la caída de Colombia ante Suiza en el Mundial 2026, que también impidió un cruce con Argentina.
Antes de despedirse del Mundial 2026, Colombia recibió un emotivo mensaje de Shakira luego de caer frente a Suiza y quedar eliminada en los octavos de final. La artista colombiana utilizó sus redes sociales para expresar su orgullo por el desempeño del equipo y enviarles unas sentidas palabras a los jugadores.
“Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”, destacó la entrega del equipo y el orgullo que generó en los simpatizantes durante el Mundial.
Luego, la cantante hizo referencia a la emoción que mostró el delantero al finalizar el encuentro y sostuvo que ese momento reflejó el sentir de todo un país. “Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección. Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos”.
Aunque no pudo estar presente en ninguno de los encuentros de Colombia, la intérprete de Dai Dai, el tema oficial del Mundial, siguió de cerca el desempeño de la selección desde su casa junto a su familia. Tras el triunfo del conjunto cafetero frente a Ghana, la artista compartió un video en el que aparece junto a sus hijos, Milan y Sasha, celebrando al ritmo del tradicional "trencito".
Así continúa la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira en 2026
Tras retomar su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con dos shows en el Intuit Dome de Inglewood, el 13 y 14 de junio, Shakira continúa recorriendo Estados Unidos mientras se disputa el Mundial 2026, del que también forma parte con la canción oficial, Dai Dai.
El 2026 comenzó con una intensa agenda para la artista colombiana, que ofreció cinco conciertos en El Salvador antes de regresar a México para cuatro presentaciones. Entre ellas se destacó un nuevo recital en el estadio GNP Seguros, donde amplió su propio récord de funciones en ese escenario durante una misma gira, y un histórico show gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, que reunió a unas 400.000 personas, convirtiéndose en el concierto con mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.
Sin embargo, la gira también sufrió modificaciones por el conflicto bélico en Irán y otros países de Medio Oriente. Debido a la situación, Shakira debió cancelar los conciertos previstos en India, Jordania y Arabia Saudita, mientras que las presentaciones programadas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Egipto fueron reprogramadas para los últimos meses del año.
Luego de convocar a una multitud en la playa de Copacabana —en un espectáculo que quedó entre los más concurridos de la historia del lugar—, la barranquillera continúa con su tramo estadounidense. Además, será una de las figuras del show de medio tiempo de la final del Mundial, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, donde compartirá escenario con Madonna y BTS.
Una vez finalizada esa etapa, la cantante desembarcará en España para realizar una residencia en Madrid, en el denominado Estadio Shakira, un recinto especialmente acondicionado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 espectadores por noche. Allí ofrecerá una serie de conciertos con un formato de residencia que busca brindar una experiencia inmersiva para el público europeo.
Las próximas fechas de la gira
- 10 de julio: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
- 11 de julio: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
- 14 de julio: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)
- 20 de julio: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
- 21 de julio: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
- 23 de julio: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)
- 25 de julio: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)
Residencia en Madrid (España)
- 18, 19 y 20 de septiembre
- 25, 26 y 27 de septiembre
- 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre
Medio Oriente y África
- 18 de noviembre: Estadio 974, Doha (Qatar)
- 21 de noviembre: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
- 28 de noviembre: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario