El dolor de Shakira por la eliminación de Colombia del Mundial: "Lágrimas de..."

El 2026 comenzó con una intensa agenda para la artista colombiana, que ofreció cinco conciertos en El Salvador antes de regresar a México para cuatro presentaciones. Entre ellas se destacó un nuevo recital en el estadio GNP Seguros, donde amplió su propio récord de funciones en ese escenario durante una misma gira, y un histórico show gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, que reunió a unas 400.000 personas, convirtiéndose en el concierto con mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Sin embargo, la gira también sufrió modificaciones por el conflicto bélico en Irán y otros países de Medio Oriente. Debido a la situación, Shakira debió cancelar los conciertos previstos en India, Jordania y Arabia Saudita, mientras que las presentaciones programadas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Egipto fueron reprogramadas para los últimos meses del año.

Luego de convocar a una multitud en la playa de Copacabana —en un espectáculo que quedó entre los más concurridos de la historia del lugar—, la barranquillera continúa con su tramo estadounidense. Además, será una de las figuras del show de medio tiempo de la final del Mundial, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, donde compartirá escenario con Madonna y BTS.

Una vez finalizada esa etapa, la cantante desembarcará en España para realizar una residencia en Madrid, en el denominado Estadio Shakira, un recinto especialmente acondicionado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 espectadores por noche. Allí ofrecerá una serie de conciertos con un formato de residencia que busca brindar una experiencia inmersiva para el público europeo.

Las próximas fechas de la gira

10 de julio: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

TD Garden, Boston (Estados Unidos) 11 de julio: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

TD Garden, Boston (Estados Unidos) 14 de julio: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

Prudential Center, Newark (Estados Unidos) 20 de julio: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos) 21 de julio: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos) 23 de julio: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos) 25 de julio: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

Residencia en Madrid (España)

18, 19 y 20 de septiembre

25, 26 y 27 de septiembre

2, 3, 4, 10 y 11 de octubre

Medio Oriente y África