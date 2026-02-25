Ryan Castro anunció show en Buenos Aires: cómo y cuándo comprar las entradas

Consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina actual, el artista colombiano vive un presente imparable. Su sencillo La Villa junto a Kapo se convirtió en uno de los mayores éxitos latinos para iniciar 2026: alcanzó el #1 en Argentina durante varias semanas y lideró rankings en distintos países de Latinoamérica. Además, ingresó al Top 31 del chart global de Spotify y superó los 4 millones de creaciones en TikTok, confirmando su impacto cultural a escala mundial.