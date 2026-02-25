Ryan Castro anunció show en Buenos Aires: cómo y cuándo comprar las entradas
En pleno auge internacional con el hit global “La Villa” liderando los rankings, una de las figuras más influyentes de la música latina, llega a Argentina.
El fenómeno global del reggaetón y el dancehall Ryan Castro confirma su esperado show en Argentina: se presentará el 15 de mayo en C Art Media, en el marco de una gira que lo encuentra en el punto más alto de su carrera.
Consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina actual, el artista colombiano vive un presente imparable. Su sencillo La Villa junto a Kapo se convirtió en uno de los mayores éxitos latinos para iniciar 2026: alcanzó el #1 en Argentina durante varias semanas y lideró rankings en distintos países de Latinoamérica. Además, ingresó al Top 31 del chart global de Spotify y superó los 4 millones de creaciones en TikTok, confirmando su impacto cultural a escala mundial.
En paralelo, Castro prepara el lanzamiento de “Tonto”, su nueva colaboración junto a J Balvin, que estará disponible el 26 de febrero. Un estreno que promete convertirse en otro hito dentro de su repertorio de hits.
El 25 de abril protagonizará un concierto histórico en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, su ciudad natal, con entradas agotadas en menos de dos horas, en lo que será su único show en Colombia durante el año.
Cómo y cuándo comprar las entradas
La venta de entradas para el show de Ryan Castro en Argentina ya está disponible a través de la página de All Access. El precio por cada ticket es de $75.000 + SC.
Conocido como “El Cantante del Ghetto”, Ryan Castro pasó de cantar en los autobuses y en las calles del barrio Pedregal, en Medellín, a convertirse en una estrella global. Antes de su explosión internacional, vivió en Curazao, donde se empapó del reggae y el dancehall, sonidos que hoy marcan profundamente su identidad artística y que atraviesan sus dos álbumes más recientes: Sendé y Hopi Sendé.
