Ailén Bechara le puso fin a su matrimonio a 2 meses de casarse: los motivos

"A mí me lo contaron y después, indagando en las redes sociales, veo que se dejó de seguir con el marido. El marido también la dejó de seguir a ella y borró todas las fotos que tenía con ella", destacó Martino. Y, si bien no explicó qué es lo que sucedió entre ellos, todo indica que pese a las idas y vueltas que siempre tuvieron, esta es la peor de las crisis que enfrentaron.

Sin embargo, más allá de las especulaciones, Majo Martino sentenció: "Creo que el ambiente está muy caldeado, porque uno no deja de seguir, silenciás y no borrás las fotos. La famosa separada, desde hace poco más de una semana, es Ailén Bechara. Está separada de su marido. Ellos tienen un hijo. Con Agustín Jiménez ya tuvieron varias crisis. Ojalá no sea definitivo".