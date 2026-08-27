Aitana agotó dos shows en Buenos Aires y anunció una tercera y última fecha
Tras agotar dos funciones, Aitana sumó una tercera y última noche en Buenos Aires para presentar su “Cuarto Azul World Tour”.
Aitana sigue demostrando su fuerte vínculo con el público argentino. Después de agotar las entradas para sus presentaciones del 21 y 22 de octubre, la cantante confirmó una tercera y última fecha para el 23 de octubre en el Movistar Arena.
Los tres conciertos forman parte de “Cuarto Azul World Tour”, la gira internacional con la que la artista española recorre distintos escenarios y presenta en vivo CUARTO AZUL, su proyecto discográfico más reciente.
Cuándo salen a la venta las entradas para la nueva fecha de Aitana
La venta general para el show del 23 de octubre comenzará el miércoles 25 de agosto a las 16 horas a través del sitio oficial del Movistar Arena.
Se podrá comprar con todos los medios de pago y los clientes que utilicen tarjeta Galicia Visa tendrán la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés.
Así, la agenda de Aitana en Buenos Aires quedó conformada por tres noches consecutivas: 21 y 22 de octubre, ambas agotadas, y 23 de octubre, la nueva y última función.
Aitana llega con “Cuarto Azul World Tour”
En su regreso al país, Aitana desplegará el universo de CUARTO AZUL a través de una propuesta que combina música, narrativa visual y emoción.
El concepto del espectáculo gira alrededor de ese “Cuarto Azul”, planteado como un espacio íntimo en el que la cantante muestra una faceta más personal y busca generar una conexión diferente con sus seguidores.
La gira acompaña el gran presente de su último álbum, que debutó en el puesto número uno en España y acumuló millones de reproducciones durante sus primeras horas. El trabajo marca además una nueva etapa en el sonido y la identidad artística de la cantante.
Con giras que ya reunieron a cientos de miles de personas en Europa y Latinoamérica, Aitana continúa expandiendo su carrera internacional. Ahora, los tres conciertos consecutivos en Buenos Aires serán una nueva oportunidad para reencontrarse con sus seguidores argentinos y presentar en vivo esta nueva etapa.
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