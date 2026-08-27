Aitana agotó dos shows en Buenos Aires y anunció una tercera y última fecha

Aitana llega con “Cuarto Azul World Tour”

En su regreso al país, Aitana desplegará el universo de CUARTO AZUL a través de una propuesta que combina música, narrativa visual y emoción.

El concepto del espectáculo gira alrededor de ese “Cuarto Azul”, planteado como un espacio íntimo en el que la cantante muestra una faceta más personal y busca generar una conexión diferente con sus seguidores.

La gira acompaña el gran presente de su último álbum, que debutó en el puesto número uno en España y acumuló millones de reproducciones durante sus primeras horas. El trabajo marca además una nueva etapa en el sonido y la identidad artística de la cantante.

Con giras que ya reunieron a cientos de miles de personas en Europa y Latinoamérica, Aitana continúa expandiendo su carrera internacional. Ahora, los tres conciertos consecutivos en Buenos Aires serán una nueva oportunidad para reencontrarse con sus seguidores argentinos y presentar en vivo esta nueva etapa.