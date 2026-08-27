La Konga se suma a Noches Capitales 2026: cuándo toca y cómo comprar las entradas

La grilla completa de Noches Capitales 2026

La nueva temporada comenzará el 12 de septiembre con Las Pastillas del Abuelo, mientras que una semana después, el 19 de septiembre, será el turno de Diego Torres, quien regresará a La Plata después de siete años.

Tras la presentación de La Konga el 23 de octubre, Babasónicos llegará el 14 de noviembre con un espectáculo que incluirá canciones de su último material, Cuerpos, Vol. 1.

El 21 de noviembre compartirán una misma noche La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, mientras que el 28 de noviembre el Hipódromo recibirá a Un Poco de Ruido.

El cierre anunciado hasta el momento será el 5 de diciembre, cuando David Lebón y Pedro Aznar lleven a La Plata su espectáculo Serú Girán por Lebón y Aznar, con algunas de las canciones más emblemáticas del histórico grupo.

Con esta nueva incorporación, Noches Capitales continúa ampliando una edición 2026 que tendrá al Hipódromo de La Plata nuevamente como escenario y reunirá propuestas de rock, pop y cuarteto durante los próximos meses.