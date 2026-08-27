La Konga se suma a Noches Capitales 2026: cuándo toca y cómo comprar las entradas
La banda cordobesa llegará al Hipódromo de La Plata el 23 de octubre para una noche a puro cuarteto. Cuándo comienza la venta de entradas.
La Konga confirmó su llegada a Noches Capitales 2026 y se convirtió en uno de los nuevos nombres que integrarán la programación del ciclo musical en el Hipódromo de La Plata. La banda cordobesa se presentará el próximo 23 de octubre con un show que promete convertir el predio en una gran fiesta a puro cuarteto.
Con una extensa trayectoria y canciones que lograron instalarse entre los grandes éxitos de la música popular argentina, el grupo integrado por Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé desembarcará en la ciudad de las diagonales para repasar sus temas más conocidos en un espectáculo al aire libre.
Cuándo salen a la venta las entradas para ver a La Konga
Las entradas para el recital de La Konga en Noches Capitales estarán disponibles a partir del viernes 28 de agosto a las 12 a través de Livepass.
Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago y habrá un beneficio especial de cuatro cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.
La presentación tendrá lugar el viernes 23 de octubre en el Hipódromo de La Plata, ubicado en avenida 44 y calle 115. De esta manera, el cuarteto se incorpora a una grilla que reúne diferentes géneros y artistas a lo largo de los próximos meses.
La grilla completa de Noches Capitales 2026
La nueva temporada comenzará el 12 de septiembre con Las Pastillas del Abuelo, mientras que una semana después, el 19 de septiembre, será el turno de Diego Torres, quien regresará a La Plata después de siete años.
Tras la presentación de La Konga el 23 de octubre, Babasónicos llegará el 14 de noviembre con un espectáculo que incluirá canciones de su último material, Cuerpos, Vol. 1.
El 21 de noviembre compartirán una misma noche La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, mientras que el 28 de noviembre el Hipódromo recibirá a Un Poco de Ruido.
El cierre anunciado hasta el momento será el 5 de diciembre, cuando David Lebón y Pedro Aznar lleven a La Plata su espectáculo Serú Girán por Lebón y Aznar, con algunas de las canciones más emblemáticas del histórico grupo.
Con esta nueva incorporación, Noches Capitales continúa ampliando una edición 2026 que tendrá al Hipódromo de La Plata nuevamente como escenario y reunirá propuestas de rock, pop y cuarteto durante los próximos meses.
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